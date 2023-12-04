陸狼師「長期性侵5女國中生」！還猥褻3女　遭執行死刑完畢

▲中國大陸狼師性侵、猥褻8女，遭執行死刑。（圖／取自免費圖庫123RF）



記者張靖榕／綜合陸媒報導

中國大陸一名60歲龍姓教師，在擔任國中班主任期間長期性侵5名女學生，其中最年輕的僅12歲，造成3名被害人患有精神疾病，甚至嚴重到自殘、輕生；此外，還強制猥褻另外3名女學生。最終因罪證清楚，被依多項罪刑合併處罰，已遭當局執行死刑完畢。

綜合陸媒報導，湖南隆回縣60歲教師龍佩柱，在該縣一間中學任職，於2016年4月至2020年10月擔任該校2屆國中班主任，竟利用權勢在學校教學樓辦公室內、新宿舍樓、自家等處，以暴力、脅迫、利誘等手段長期性侵5名女學生。遭性侵的5名女學生當時年紀分別為2名13歲、2名14歲，還有一名僅12歲，其中3人因此患有創傷後壓力症候群（PTSD），當中2人多次自殘，另一人則發展至輕生傾向。

不只如此，龍佩柱還強制猥褻另外3名女學生，年齡範圍約在13至14歲之間。事件曝光後，龍佩柱因嚴重損害被害人身心健康，並且證據充分確實，因此遭到定罪。

湖南高級人民法院二審法官依強姦罪（台：性侵罪）、猥褻兒童罪、強制猥褻罪等罪合併處罰，判定龍佩柱死刑，終身剝奪政治權利，並由最高法院核定執行死刑。最終，龍佩柱在本月1日於隆回縣驗明正身，被押赴刑場執行死刑完畢。

此前，隆回縣教育局於今年4月發布「關於龍佩柱喪失教師資格的公告」，當中確定龍佩柱於7月22日正式喪失教師資格。

消息一出立刻在中國大陸社群媒體「微博」引發討論，相關文章吸引超過10萬人按讚，網友紛紛留言，「年年都有熔爐案，卻一直沒有熔爐法」、「長期兩個字太可怕了」、「斯（死）都是便宜他了」、「千刀萬剮」、「天啊！這每一天孩子們是怎麼過的，活著對他們來說也成了折磨」、「罪有應得」，也有網友提及「《房思琪的初戀樂園》」。

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