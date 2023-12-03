「我是警察高官」淫狼持刀硬上按摩女　超慘下場曝

▲台北王姓男子持刀性侵越南籍按摩女，還辯稱是消費糾紛。（示意圖／達志影像）

記者郭玗潔／台北報導

台北王姓男子深夜預約個人按摩工作室，雙方以2500元談好進行全套性交易，王男到場後卻掏出小刀，抵住越南按摩女的脖子，逼她躺上床性侵得逞，還說自己是「警察高官」，威脅要把按摩女遣返越南，讓她不敢反抗。全案審理時，王男辯稱是按摩女討小費不成，惡意栽贓他性侵，但法官不採信這番說詞，判他犯行屬實，刑事部分上訴到最高法院，處10年徒刑，民事上則要賠按摩女20萬元。可上訴。

判決指出，王男前年9月4日凌晨到南港某個人按摩工作室消費，抵達時他表示要先洗澡，走出浴室時卻拿出小刀，抵住按摩女小莉(化名)的脖子，逼她脫光去床上躺好，將刀放在她腰旁，強壓手腕性侵得逞。

完事後王男又搜刮屋內5000元現金，見小莉苦苦哀求，王男拿刀指著她恐嚇「妳想死嗎？」、「我是警察高官，妳沒有繳稅，我隨時可以叫人將妳送回越南」等語並揚長而去。小莉隨即打電話報警，經警方調閱路口監視器畫面，於同日下午拘提王男，並搜出6800元。小莉也對王男提告求償200萬5000元賠償金。

王男在審理時辯稱，他透過網站論壇聯繫小莉，約好以2500元進行性交易，他當天付錢後先洗澡，再接受背部按摩，因小莉身材豐腴，不是他喜歡的類型，他想退費卻遭拒，只好繼續接受服務，但因沒有性慾，最終靠看A片打手槍，因射在小莉大腿上，小莉趁機索取500到1000元小費，他拒絕後離開工作室，但小莉又連打2次電話討錢，都被他敷衍掛斷，若小莉遭到性侵，為何還要打給他要錢，可見只是消費糾紛而已，至於小莉陰部驗出他精子細胞，則是惡意栽贓。

小莉則說，因王男說自己是警察，又說她不合法，要叫人把她遣返越南，她打電話回去是求他不要叫警察抓她，不過事後冷靜回想，覺得警察應不會做這種事，才決定報警。

法官檢視相關證據，認為小莉右手腕處有擦傷，與證述王男抓住她的手性侵吻合，且小莉從報案到警察到場，過程哭泣、驚恐、擔心小孩和住處受影響等狀況，和一般性侵被害者反應相符，判定王男攜帶兇器強制性交屬實，應賠償60萬元，扣除小莉已領的被害人補償40萬元，王男還要賠20萬元。不過因王男身上的6800元紙鈔上，沒有檢出小莉的DNA，強盜的部分則證據不足，5千元免賠。全案還可上訴。