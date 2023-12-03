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社會 社會焦點 保障人權

「反抗就沒收手機」獸父逼看亂倫片性侵女兒6次　判賠2百萬

▲孟加拉籍男子阿布杜（譯音）於2019年在交友網路上認識未滿15歲少女，藉機邀約少女與其友人到台北西門町遊玩，趁其友人離去後對少女親吻與襲胸，事後挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲桃園獸父性侵14歲女兒6次，還辯稱性侵前「我都有問過她」。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園獸父恐嚇14歲女兒「不答應定期發生關係就沒收手機」，女兒拒絕、反抗仍被性侵6次，過程中獸父還放亂倫A片助興，變態行徑導致女兒身心受創，出現自殘行為還暴瘦15公斤。全案曝光後，刑事上依6個成年人故意對少年犯強制性交罪，合併處獸父7年6月徒刑。民事上他則要賠前妻和女兒各150萬、50萬餘元。全案還可上訴。

判決指出，這名父親在前年10月、11月間，不顧14歲女兒反抗、掙扎，在住處房內對她強行性交6次，導致少女身心受創罹患憂鬱症，出現眩暈症狀並暴瘦15公斤，少女母親知情後提告，要父親賠母女倆各160萬、120萬。

女兒表示，父親在放學後將她叫入房間內，兩人先閒聊生活日常，然後父親要她坐在床上，開始動手脫她衣服，還邊放爸爸和女兒的色情影片邊猥褻她，接著強逼她幫忙戴上保險套，過程她逃跑又被押回床上，遭父親性侵得逞。

全案審理時，父親辯稱「我沒有對女兒強制性交，我都有問過她」、「她拒絕的時候我就沒有繼續做下去」，還說女兒事後還和男友外出、冒用他帳戶買情趣用品，並沒有受到精神損害。

不過女兒證述，整個性侵過程她都不同意，但即便大哭說不要，父親也不會罷手，「只要我不答應定期給他發生關係，他就會每天找碴然後沒收手機」，但她從沒因為想使用手機而答應。母親也證稱，她從社工得知女兒遭侵害，質問丈夫後，丈夫當場認錯並下跪。

法官檢視相關證詞和驗傷報告，判定父親為滿足獸慾，對親生女兒伸魔掌多次，審酌父親已離婚，擔任設備維護工程師，月入約6萬元等情，判他得依序給付女兒、母親各150萬1500元、50萬2300元。全案還可上訴。另刑事部分，父親於二審被處7年6月徒刑，仍堅持只有權勢性交、沒有強迫性交，繼續上訴中。

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