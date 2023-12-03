　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

退休士官電梯猥褻女童！襲胸摸下體　挨告竟辯她惡意報復

▲桃園一名男子趁女童搭乘電梯，從背後環抱女童襲胸摸下體得逞，遭判3年6個月。（圖／pixabay）

▲桃園一名男子趁女童搭乘電梯時，從背後環抱襲胸摸下體猥褻女童，遭判刑3年6個月。（示意圖／pixabay）

記者吳佩蓁／桃園報導

桃園市一名女童日前獨自搭乘電梯下樓倒垃圾，竟遭同社區的一名退休海軍士官A男從背後環抱襲胸又摸下體，嚇得女童連忙反抗，但A男仍不願停手，直到電梯抵達女童住處，她用力踩了A男的腳，趁隙逃跑回家中，直到後來學校上健康教育課時，老師教到兩性界線內容，女童才勇敢向老師說出遭性侵的經過，經校方通報桃園巿政府家庭暴力暨性侵害防治中心；桃園地院審理後，認定A男犯行，且還是累犯，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處3年6月，全案可上訴。

判決指出，A男與女童是同社區鄰居，去年5月2日晚間6時許女童搭乘電梯下樓倒垃圾時，他趁兩人共乘電梯時突然用雙手緊緊抱住女童，嚇得她當下不知所措，立即表示不舒服「你的樓層到了，不要再抱我了」，A男才鬆開手放女童離開。

豈料，隔天A男又趁兩人共乘電梯時又以相同手法性侵女童，一隻手拉住女童的手，另一隻手隔著褲子撫摸女童下體、揉捏胸部，電梯抵達A男居住的3樓時，他仍不罷休繼續跟隨女童至5樓，由於A男力氣之大，女童無法掙脫只能害怕地說：「你這樣摸我很不舒服」，並奮力猛踩A男的腳趾，趁隙逃出電梯直奔回家。

事後，女童有向女親敘述遭A男性侵的經過，但礙於社區電梯沒有監視器無法作證才暫時未提告。直到某日學校健康課老師在上課時提到每個人隱私部位不可以被人家隨便碰觸，女童才勇敢向老師吐露遭到性侵一事，校方也立即通報桃園巿政府家庭暴力暨性侵害防治中心，轉報婦幼警察隊提告，並由桃園地方檢察署檢察官偵查起訴。

桃園地院審理時，A男卻強烈否認犯行，辯稱是因女童經常倒垃圾時將垃圾、廚餘倒在電梯間，5月2日案發當時，會將手搭在A女肩上，是要告誡她不要亂丟垃圾、亂按電鈴，並指控女童是因不滿被他責罵，才會捏造事實。不過法院審理時，發現A男向鄰居抱怨女童亂丟垃圾一事已是案發後2個月，無從認定於事發之時，A男曾因女童丟垃圾、按電鈴之事而責罵她。

法院審酌A男明知被害女童為未滿14歲之女子，竟為滿足個人之私欲，趁女童與其單獨搭乘電梯之際，對女童強制猥褻犯行得逞，可見其欠缺尊重他人身體之觀念，兩性價值觀實屬偏頗，具有相當惡性，並已對女童身心狀態造成影響，不宜輕縱；且於本案發生時，Ａ男已因犯另案對未滿14歲之女子為強制猥褻行為，經法院審理在案，竟又再犯，衡量時案發時已經退休、已婚、有2名小孩，及被害人、告訴人之量刑意見，判處徒刑3年6月。　　

ET快訊
立委參選人遭埋伏！　3人圍毆痛扁
台灣獼猴遭獅子撲殺！　活活被咬死
「3500公尺以上高山」明有望降雪！
快訊／徐若熙先發抗韓！　台北大巨蛋歷史首戰今開打
女神主播「要嫁大谷翔平」瘋傳！　超黑假面被挖
李東健親弟遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子
Ricky爆「劈腿女網紅」私密片瘋傳！　未婚妻遭施暴昏迷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　5車不理車流當街互罵

立委參選人7天前被送辦　開直播又嗆網友...遭噴辣椒水痛毆！

防犯罪集團囚禁「豬仔」　瑞芳警擴大臨檢九份80家民宿

壽山動物園傳「命案」！野生幼崽獼猴跌落獅園　慘遭母獅咬死

快訊／苗栗台3線三灣路段大重機過彎撞對向車　騎士無生命跡象

邊騎車邊抽菸！屏東男被攔停拒收罰單　還喊：我不簽、我不聽

新北男載女友旅館開毒趴遇攔檢　內褲「一大包」藏16包毒品

18歲車手搭高鐵取款還送伴手禮　爽點32萬現鈔警方圍上來

夾娃娃太認真不知口袋掉出海洛因　桃園男開車等紅綠燈被逮

中潭公路深夜「滿地屍塊血水」好嚇人　真相曝光警方火速清除

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

國3中寮隧道「13車連環撞」　現場畫面曝！4人受傷送醫

外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　5車不理車流當街互罵

立委參選人7天前被送辦　開直播又嗆網友...遭噴辣椒水痛毆！

防犯罪集團囚禁「豬仔」　瑞芳警擴大臨檢九份80家民宿

壽山動物園傳「命案」！野生幼崽獼猴跌落獅園　慘遭母獅咬死

快訊／苗栗台3線三灣路段大重機過彎撞對向車　騎士無生命跡象

邊騎車邊抽菸！屏東男被攔停拒收罰單　還喊：我不簽、我不聽

新北男載女友旅館開毒趴遇攔檢　內褲「一大包」藏16包毒品

18歲車手搭高鐵取款還送伴手禮　爽點32萬現鈔警方圍上來

夾娃娃太認真不知口袋掉出海洛因　桃園男開車等紅綠燈被逮

中潭公路深夜「滿地屍塊血水」好嚇人　真相曝光警方火速清除

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

妻罹癌...夫仍要娶她　學員練習告別哭了

謝依霖認罹患憂鬱症「身心全麻掉」！　淚提精神病母：家裡不能再添病號

外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　5車不理車流當街互罵

首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

立委參選人7天前被送辦　開直播又嗆網友...遭噴辣椒水痛毆！

米可白下場PK輸了牽拖「做假」　奔中南部見粉絲人潮擠爆

剛被嗆「沒資產不是中和人」　吳崢喜宣布：我有房子了

中信兄弟想挖陳俊秀　樂天開3年超過3千萬大約留人

星．變美／40歲陳妍希少女肌秘訣公開：礦泉水洗臉、隨身攜帶蒸臉器

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

社會熱門新聞

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

高雄路面晚間裂縫！疑電纜爆開

國3電纜線垂落釀連續車禍　一家人赴喜宴1死5傷

萬華青山宮遶境打架　群眾推擠嗆：安娜？

快訊／中壢賣場火警！3男殺蟲劑噴打火機惹禍

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

正妹嗜睡驗出懷孕6周　竟是遭友性侵

女友閨房激戰小三！軟爛毒犯全裸被逮

即／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」釀1死4傷

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

「小鴨」撞救護車！女駕駛皮皮剉：視線被遮　

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

更多熱門

相關新聞

「我是警察高官」淫狼持刀性侵按摩女下場曝

「我是警察高官」淫狼持刀性侵按摩女下場曝

台北王姓男子深夜預約個人按摩工作室，雙方以2500元談好進行全套性交易，王男到場後卻掏出小刀，抵住越南按摩女的脖子，逼她躺上床性侵得逞，還說自己是「警察高官」，威脅要把按摩女遣返越南，讓她不敢反抗。全案審理時，王男辯稱是按摩女討小費不成，惡意栽贓他性侵，但法官不採信這番說詞，判他犯行屬實，刑事部分上訴到最高法院，處10年徒刑，民事上則要賠按摩女20萬元。可上訴。

快訊／中壢賣場火警！3男殺蟲劑噴打火機惹禍

快訊／中壢賣場火警！3男殺蟲劑噴打火機惹禍

桃園表揚衛生保健志工　敏盛志工榮獲績優

桃園表揚衛生保健志工　敏盛志工榮獲績優

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

男戀豆花妹屢次跟監示愛　法院出手

男戀豆花妹屢次跟監示愛　法院出手

關鍵字：

桃園女童性侵電梯退休軍人

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

陳俊秀與兄弟見面　可望宣布加盟

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

高雄路面晚間裂縫！疑電纜爆開

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面