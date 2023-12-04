垃圾山變黃金地！侯友宜大展執政魄力　整治五股夏綠地

▲侯友宜、趙少康訪視五股夏綠地。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜、副總統參選人趙少康日昨到五股夏綠地，視察五股垃圾山的整治成果。侯友宜表示，30年不變的五股垃圾山，自己與市府團隊花了2年的時間整治成功，做事不能考慮選票，選舉最重要的目的是改變台灣，而人民需要的是一個有魄力、能力、執行力的首長，帶領公務團隊往前走，侯友宜也一定是秉持這樣的態度，帶領中華民國、台灣進步。

侯友宜指出，過去五股垃圾山因為處於洪水平原管制區，30年來無法整治，違法工廠越來越多，充斥環安、治安、公安等問題，自己剛上任市長時，每到五股與地方座談時，里長、民意代表都極力呼求解決。自己是公務體系出身，公務體系有兩大優點，做事的執行力與魄力，以及團隊合作，因此在全市府22個局處的齊心努力下，不畏困難，僅花了2年的時間，就將30年無法改變的垃圾山整治為漂亮的公園。

▲五股夏綠地獲國家永續發展獎。（圖／新北市環保局提供）



侯友宜也說，五股垃圾山的成功案例，讓自己下定決心整治新泰塭仔圳。新泰塭仔圳佔地400公頃，相當於2.6個信義計畫區、1.3個社子島，這裡有6000家工廠、4217間的建物，雖然整治規模龐大，但團隊以3年的時間進行輔導，並提出工業區立體化、輔大大學城的願景藍圖，更連結五泰輕軌、泰板輕軌，一一說服了所有的工廠、住戶，在沒有抗爭的情況下，順利完成搬遷，未來塭仔圳不只是北台灣的中心點，更會是進入北台灣時的國門之都。

趙少康強調，不用比別的，比三個人當市長時的政績就知道能力。他指出，自己以前擔任環保署長時，也到五股、新莊看過，當時堤防邊很多垃圾都會流到基隆河及淡水河，對整個流域造成嚴重的污染，而侯友宜卻能夠在短短的任期內，只花了2年的時間就將五股垃圾山，垃圾變黃金，真的不容易。

▲五股夏綠地改變狀況。（圖／翻攝侯友宜臉書）

趙少康說，相比之下，反觀對岸台北市的社子島，面對相同的問題，卻沒有任何的改變；侯友宜在五股把垃圾變黃金，賴清德卻是把黃金變垃圾，在台南市長任內，爐渣殘害農地，造成嚴重的汙染，此外南鐵東移引發住戶抗爭8年，遲遲無法解決，至於其它都更及土地開發，不是引發爭議就是執行力不彰，大家只記得賴清德在台南200多天不進議會。「一室之不治，何以天下國家為」，趙少康質疑兩對手，如果一個市都治理不了，要如何治理國家？