賀中華隊攻蛋首勝！　超商百款商品下殺第2件6折、咖啡第2杯半價喝

▲超商慶中華隊奪台北大巨蛋首勝祭出限時優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

亞錦賽今（3）日於台北大巨蛋棒球場開打，中華隊首戰以4:0完封韓國，為歡慶中華隊搶下勝利，OK mart即日起連11天於全門市祭出「指定商品第2件6折起」優惠，還有多款沖泡飲品可享買1送1，明（4）日更加碼祭出「咖啡第2杯半價」、「純喫茶聯名單杯7折」等2大好康，通通不能放過。

歡慶中華隊亞錦賽奪勝，OK mart即日起至12月13日於全門市推出「百項指定商品第2件6折起」優惠活動，包括糖餅、飲料、火鍋料等通通有，還有「指定沖泡飲品買1送1」，像是伯朗特濃榛果風味奶茶30g*10入、西雅圖極品綜合濾掛咖啡8g*5入、雀巢香滑原味3合1咖啡15g*12入、雀巢美祿3合1雙倍牛奶30g*5入、西雅圖即品拿鐵21g*8入皆可享優惠。

另，明（4）日加碼還有限時1天「2大限定優惠」等搶，包括憑悠遊卡消費可享「大杯莊園級美式／拿鐵第2杯半價」，且不限冰熱，及「純喫茶聯名飲7折喝」，凡購買OK CAFE與純喫茶聯名系列含純喫茶醇奶茶、仲夏水果茶，即享單杯7折優惠。

▲全家推韓式泡菜豬肉鍋單件88折優惠券。

同為慶祝中華隊首勝，全家即日起於APP「優惠趣」祭出「韓式泡菜豬肉鍋單件88折」優惠券等領，限量5萬組，每人限領1組，兌換期限至12月20日。全家表示，該棒球賽事期間，台灣選手每拿下勝場，將再開放限定商品優惠搶券活動；7-11至12月12日前也有「指定炒麵／拌麵／乾麵／燴飯／咖哩飯／丼飯任一款加購茶葉蛋只要5元」。