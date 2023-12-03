12月「3星座旺到爆」　快買彩券！吉星加身有望中大獎

▲3星座12月紅得發紫，整個月運勢很都很旺。（示意圖／記者劉維榛攝）

文／CTWANT

威力彩在每週一、週四開獎，日前9.49億元的頭獎雖然已開出，但每次仍保證有2億元的獎金。《搜狐網》星座專欄分享，12月份有3個星座吉星高照，運勢紅得發紫，不是中大獎，就是發橫財。

雙魚座

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雙魚座人12月得到吉星保護，借此好運，有望改變以前財運一般的情況，到時候喜鵲不停叫，中大獎，發橫財，家庭就會越來越富裕。另一方面，對雙魚座的一些人來說，事業上有很多挫折，但要想清楚自己該做什麽，隨著能力的提高，在不到幾年的時間裡，有望升職加薪，很容易得到認可。

射手座

射手座的朋友早前受到災星霍亂，所以生活比較困難、難以實現願望、財運不順利，12月吉星照耀，那時運氣繁盛，開門大吉，抓住幸運，射手座的人在工作中也會得心應手，能力突出。

天蠍座

天蠍座的朋友做事比較低調，有話直說。12月份，得到吉星的保護，到時候運氣堆積，財運大幅上漲，不僅能中獎，還能發橫財，交好運，一定能實現自己的目標，另外，天蠍座的人運氣好，在事業上和吉運一起努力，預計不久就會升職加薪，萬事如意。

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