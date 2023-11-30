預感中千萬！他曬「威力彩神秘號碼」喊分紅　PTT炸鍋：信一波

▲原PO夢到彩券中千萬元！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人都夢過中大獎，但你都記得號碼嗎？一名網友自曝，最近夢到變千萬富翁，更猛的是他清楚記下6個號碼，只有1個號碼忘了，且有預感現實生活中能中大獎，於是就衝去買一張威力彩。該文曝光後，不少網友笑稱，「信你一波」，而留言串中，原PO還霸氣喊話，若真的中獎，有留言的人就能分1萬。

一名網友在PTT以「夢到威力彩號碼」為標題發文，他自稱夢到中彩券大獎，爽中好幾千萬，甚至還清楚記下號碼，分別是「02、03、20、23、25，特別號17」。

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原PO接著說道，雖然號碼組合有些奇怪，但抱持有夢最美的想法，他醒來後秒衝去買一張威力彩，「現在築了一個發財小祭壇，感覺明天（指11月30日）就會變有錢人了」，屆時要買豪宅與豪車，過著耍廢人生。最後原PO也不忘發問，「各位有夢過這種夢嗎？」

文章引發討論，有鄉民反問「號碼為啥少一碼？」原PO則回，因為是個不完整的夢。其他人則笑虧，「我相信你了，下班也去跟單一張」、「等明天（指11月30日）來看是神人還是笑話」、「信你一波」、「我下班也來當分母跟你分」、「中了記得分我」、「剩下的數字包牌啊」、「竟然記這麼清楚！好厲害」。

留言串中，有過來人分享，「我也夢過中二獎，那組號碼簽了一年，結果最多中過四個號碼而已」、「我有夢過3個數字隔天全中，結果我沒買」。

而原PO也豁出去給承諾，決定以後每一期都買這個數字，如果真的中了頭獎，「每則推文發一萬發到沒錢！」一票人紛紛狂洗版卡位，「卡！可以分我1000元嗎」、「祝頭獎，我先卡一萬」、「預防性朝聖」、「一萬這領，加油」。

威力彩在20日開出9.49億頭獎後，目前已連2摃，台彩公司表示，下期也就是今晚（11月30日）頭獎獎金仍有2億。

▼網友洗版敲碗分紅。（圖／翻攝PTT）

