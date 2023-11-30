不想努力了！4星座＝軟飯男「不介意給女友養」

▲有些男生不介意吃吃軟飯、暫時讓另一半養。（示意圖／翻攝pakutaso網站）

文／亞提米斯

吃軟飯當然是比較難聽的說法，但有許多的男生還是不介意「暫時」給女朋友或老婆養一下，畢竟休息是為了走更長遠的路，也有一些男生天生就不是太愛面子，認為「女主外、男主內」的狀況好像也滿不錯的，也有些男生認為多讓女生照顧一點其實也很不錯，不見得非得扛起太重的擔子，到底有哪些星座的男生比較容易發展成這樣子的個性呢？就讓我們一起來看看，到底哪些星座的男人不介意吃吃軟飯呢？

第四名：處女男

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處女男通常都很實際也很努力，他們對於生活瑣事有非常強的處理能力，雖然天生還是有「男生應該養女生」的概念，但如果女方的能力非常的強，可以賺很多錢，那麼處女男是不介意變成「女主外、男主內」的狀態。

只是這通常必須要建立在已經結婚的狀況，如果說只是男女朋友的交往，通常處女男是不太會接受太多從女生方面來的照顧，天生就喜歡服務女生的處女男，會很盡力展現出自己用心的那一面，但婚後就是另一種狀況了。

第三名：摩羯男

摩羯男的狀況比較特別一點，通常都是在自己很失意的時候，不會介意讓女生養。很多摩羯男都有雄心壯志，但是要做出一番大事業可是需要時間的，因此摩羯男不會太在意在這種低落期讓女孩子來照顧或接濟一下。

他們也是喜歡找有錢人家的女兒交往的類型，如果想飛黃騰達又沒有背景，摩羯男是不太介意讓女生幫他們一把的，反正最後的成功還是會回到自己的身上，摩羯座對於幫自己很多的女生是會心懷感謝的，也會把她放在大老婆的位置上。

▼摩羯男處於低潮期時，就需要另一半照顧一下。（示意圖／視覺中國）

第二名：雙魚男

雙魚男分成兩種，我們現在談的是比較懷憂傷悲的那一型，也就是比較藝術家類型的雙魚男。這種雙魚男本身總是有著一定的理想性、抱負性，也想要有所發展，只是在不得志的失意期時，總是容易有比較多需要人幫忙的地方。

如果女生擁有比較多的能力，很多雙魚男是不介意讓女生養他們的，只要能讓雙魚男朝著理想去邁進的話，這樣也就足夠了。雙魚男通常都不是太介意外界聲音的類型，特別是這種藝術型雙魚男是活在自己的世界中，別人怎麼說都無所謂。

第一名：雙子男

生性活潑的雙子男其實不太容易去承擔太多的壓力，面對生活上種種不愉快的事情時，一開始會展現出頂天立地的樣子，特別是在追求女孩子時都會展現出這樣的態度，但追上手之後，很多女生會開始感覺到其實雙子男有極其脆弱的一面。

這種脆弱是天生無法負荷太沉重或太多事情、壓力臨身的抗壓性不足所造成，因此也容易希望女朋友可以頂起半邊天分擔一些，如果女生有本事可以照顧雙子男，那雙子男也不怎麼介意，他們是只想做自己快樂事的人，生活可以都交給女生發落就好。

本文經授權轉自：亞提米斯《不介意吃軟飯的星座男人排行榜》