今天開始！「4星座」12月財運大噴發　射手收入暴增

▲有4星座12月財運翻轉、準備數錢。（示意圖／記者許宥孺攝）

記者李佳蓉／綜合報導

2023年倒數最後1個月，塔羅牌老師艾菲爾指出，火星在11/24進入射手座的星象，代表行動力、冒險心和開拓精神的提升，因此在12月份有4個星座將會因火星影響，在財運方面有所突破和收獲、荷包賺飽飽，還能得到貴人支持和幫助。請同時參考太陽及上升星座。

艾菲爾點名12月「財運旺貴人助」4大強運星座：

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第4名：水瓶座

水瓶座的智慧和洞察力在12月得到提升，將迎來拓展自身視野和豐富知識的寶貴機會，可能是透過旅行、學習或深入探索等方式，讓心靈與思想更多采多姿。此外，你的財運也隨之改變，有可能從外界或異地獲得財富或實質幫助，將為你帶來更開闊的視野和更積極的財務變革，能在這段時間充實自我並迎接更多挑戰。

第3名：獅子座

進入12月，獅子座的創造力和領導力都強化了，將迎來大量實現理想和目標的寶貴機會，這些機會可能透過創新、優越的領導風采，或卓越的管理技巧來彰顯自身的才華和能力。不僅如此，你的財運也因機會增加而逐步擴展，或許能從自身優異的產品或成果中獲得豐厚回報，甚至得到更多肯定。

▼獅子座可能從成果中獲得豐厚回報。（示意圖／ETtoday資料照）

第2名：雙子座

火星進入射手座，雙子座的溝通能力和社交運作得到顯著提升，將有許多有利於個人發展的人脈和資源，這些機會會藉由更多交流、合作或學習，提升你的價值和收益水準。你的財運在12月會獲得提升，可能從他人那邊獲得好消息或額外好處，這種積極的變化不僅為你拓展更多發展可能性，也為財務狀況帶來更穩健基礎。

第1名：射手座

火星進入本命宮，讓射手座的自信與魅力大幅提升。12月份將迎來眾多展現自我的機會，不論是在工作、創業或投資方面都表現亮眼，吸引貴人的青睞和資助。財運上可能獲得意外之財或大筆收入，這一系列的變化將為你迎來事業和財富上的積極轉變，也替未來發展鋪平了更光明的道路。