愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動　單身「虎」桃花朵朵開

▲4生肖2024年紅鸞星動、脫單有望。（示意圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

再過1個月就要揮別2023年，展望新的一年，除了希望身體健康、工作順利，也有人把「脫單」列上願望清單，那麼誰能盼到戀愛曙光呢？《科技紫微網》特別點名4生肖2024年紅鸞星動、桃花開，不妨好好把握！

生肖鼠

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愛情緣分大好，在2024年，紅鸞星會不遺餘力地為你出力。「只是因為在人群中多看了你一眼」，故事可能就這樣發生了。而且，這一年遇到的戀愛對象大多很靠譜，能夠讓你在多方考慮後確定「就是他了」。若你能多展現個人魅力和藝術才華，會更有利於把握情緣。

生肖虎

肖虎的單身者此年感情世界十分熱鬧，只要你釋放出一點求愛的味道，曖昧對象就接二連三的冒出來，大有「忽如一夜春風來，千樹萬樹桃花開」的勢頭。此年能夠結識到眼前一亮的異性，然而是否能將其變成一段長久的感情關係，還得看你與對方的匹配度。

生肖雞

2024年，屬雞人的桃花將會明顯的多了起來。此年和異性的結緣機率大大升高，無論是自行邂逅、還是親友牽線，都會有不錯的機會。當然還是免不了有幾朵桃花是有花無果的，別因此失去耐心哦，若你把心思都放在惋惜沒看到星星上，可能就此錯過了月亮的升起。另外，在擇偶時要避免猶豫不決、思索過多。與其花心思盤算，不如和對方實際相處看看，龍年姻緣主打的就是「去試試」。

生肖蛇

此年人際往來、交流溝通的頻率驟增，異性緣也往上飛漲，屬蛇者2024年自然就不缺桃花情緣了。如果你能主動出擊、表明心意，那麼得到積極回應的機率是很大的。但相遇、相知之後，相處才是主要關鍵，需要多找些共同話題、或是多展現自身優勢，戀愛才能順利開展。