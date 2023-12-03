李柏毅辦國四論壇轟韓國瑜　李眉蓁酸「暗黑四騎士」：仇恨博聲量

▲高雄市左楠區立委參選人李柏毅舉辦「國四論壇」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

民進黨左營楠梓立委參選人李柏毅舉行「國四論壇」，找來前立委陳柏惟、卓冠廷議員、政治評論家李正皓，在蓮池潭畔聊時事、論局勢。現場猶如政論節目一般，與鄉親們探討最新時事，帶大家深入瞭解國防及熱門選舉話題，不過對手李眉蓁反諷根本就是「暗黑論壇」，而他們四人就是「暗黑四騎士」。

李柏毅在2日舉辦「國四論壇」，在論壇當中陳柏惟說：「韓國瑜與李眉蓁稱魚叉飛彈放在左營不安全，但當年國民黨遷台時設置陸海空三軍官校，壓根沒問過高雄人的意見，而現今國防系統的設置是正為了保護台灣」。李正皓也指出，韓國瑜和李眉蓁都反對魚叉飛彈系統營區設置，若照他們的邏輯，左營也不用軍港，乾脆直接叫中國進來台灣。這些牛鬼神社若進到立法院後，肯定會杯葛每一項守護台灣的政策，保證比馬文君還要可怕。

李柏毅的對手李眉蓁則是在3日發出新聞稿表示：「邀請陳柏維、卓冠廷、李正皓舉辦暗黑論壇，在左楠散播仇恨韓國瑜、誣衊李眉蓁、製造兩岸對立的言論。這四人根本是暗黑四騎士，以言論做為獵取人頭的劍，以仇恨作為搏取聲量的工具，沒想到李柏毅現在竟然把這一套搬到純樸的左楠，實在令人意外」。

▲高雄市左楠區立委參許人李眉蓁酸對手李柏毅在舉辦暗黑論壇 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李眉蓁酸這四位為黑暗四騎士，同時說到：「行走正常多年，腦袋裡面都是黑暗思想，講起事情永遠也只有衝突對抗抹黑污衊。陳柏維也被罷免過，韓國瑜已經浴火重生，他卻完全沒有反省前進，一樣還是罷免前的老樣子。李柏毅本來還不錯，現在被新潮流帶著一步步的黑化，如果讓他接下新潮流的棒子，後果不堪想像」。

李眉蓁強調左楠確實曾經因為國防要地、石化重鎮的定位，造成發展落後於南高雄。後來國民黨將功補過，1999年興建高鐵時把終點設在左營，馬英九總統更在2015年依既定承諾關閉中油五輕廠。這兩帖大補丸成為左楠發展的兩大契機，高鐵讓左營大翻身大發展，中油清空土地更迎來臺積電的投資。李眉蓁未來進入立法院，會繼續走繁榮左楠路線，讓左楠從軍武、石化重鎮全面轉型。

所以左楠應該向著光的方向前進！李眉蓁呼籲希望左楠往光的方向前進的，請投李眉蓁。認同黑暗四騎士仇恨言論、讓左楠走向黑暗的，可以投他們。要和平、要台積電不要飛彈的，請投李眉蓁。要戰爭，要繼續武裝左楠、嚇跑企業投資的，可以投他們。