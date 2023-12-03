同台林襄遭疑貼太近　趙少康還原實情轟：心裡骯髒看別人都是骯髒

▲趙少康與林襄一同出席2023擁抱希望傳出愛空中義賣會。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨副總統參選人趙少康日前出席「擁抱希望‧傳出愛」中廣慈善活動，與啦啦隊女神林襄合體做愛心，不料，兩人一張同框的照片被網友質疑「貼太近」，引發肢體接觸爭議。對此，趙少康2日就透過臉書還原現場狀況，並怒轟「心裡的骯髒的人，看別人都是骯髒的。」

趙少康表示，中廣一年一度的「擁抱希望.傳出愛」慈善活動記者會上，他跟今年的愛心大使林襄同台，當天受贈單位以及做愛心的企業同聚一堂，氣氛溫馨，沒想到，這兩天網路上傳出各種惡意言論以及照片，讓寒冬送暖的美意遭到玷污，讓人感慨「心裡骯髒的人看別人都是骯髒的。」

趙少康指出，「擁抱希望.傳出愛」空中義賣活動今年已經舉辦第15年，中廣每年都會邀請一位愛心大使捐出義賣品，並結合企業一起做愛心，所得全部捐給不同的弱勢團體，至今已捐出近三千萬；今年中廣邀請3位人氣啦啦隊員擔任愛心大使，林襄就是其中一位，記者會現場，至少有50家以上的媒體記者出席，加上16家參與廠商代表、3位代言人、受贈的紅心字會理事長以及他，舞台上有20人一起揭幕，可以想像台上有多擁擠。

針對肢體接觸爭議，趙少康解釋，他看了影片，當天台上每個人都是一個挨著一個，揭幕當下，林襄還一度重心不穩，往後踉蹌了一下，他們才有了肢體接觸，就是有一些無良又無聊的綠營側翼，利用角度差，後製出各種影片和哏圖。

趙少康直言，原本，他完全可以不用理會這些不入流的側翼，但是，各種低俗的嘲諷，對女性的傷害更大，為了政治攻擊讓人看到台灣最醜的風景，「這是我們想留給下一代的風氣嗎？」，因此，他點出事實真相並譴責這些內心醜陋的人，不姑息，就是彰顯正義的第一步。