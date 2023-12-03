　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

同台林襄遭疑貼太近　趙少康還原實情轟：心裡骯髒看別人都是骯髒

▲▼趙少康與林襄一同出席2023擁抱希望傳出愛空中義賣會。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康與林襄一同出席2023擁抱希望傳出愛空中義賣會。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨副總統參選人趙少康日前出席「擁抱希望‧傳出愛」中廣慈善活動，與啦啦隊女神林襄合體做愛心，不料，兩人一張同框的照片被網友質疑「貼太近」，引發肢體接觸爭議。對此，趙少康2日就透過臉書還原現場狀況，並怒轟「心裡的骯髒的人，看別人都是骯髒的。」

趙少康表示，中廣一年一度的「擁抱希望.傳出愛」慈善活動記者會上，他跟今年的愛心大使林襄同台，當天受贈單位以及做愛心的企業同聚一堂，氣氛溫馨，沒想到，這兩天網路上傳出各種惡意言論以及照片，讓寒冬送暖的美意遭到玷污，讓人感慨「心裡骯髒的人看別人都是骯髒的。」

趙少康指出，「擁抱希望.傳出愛」空中義賣活動今年已經舉辦第15年，中廣每年都會邀請一位愛心大使捐出義賣品，並結合企業一起做愛心，所得全部捐給不同的弱勢團體，至今已捐出近三千萬；今年中廣邀請3位人氣啦啦隊員擔任愛心大使，林襄就是其中一位，記者會現場，至少有50家以上的媒體記者出席，加上16家參與廠商代表、3位代言人、受贈的紅心字會理事長以及他，舞台上有20人一起揭幕，可以想像台上有多擁擠。

針對肢體接觸爭議，趙少康解釋，他看了影片，當天台上每個人都是一個挨著一個，揭幕當下，林襄還一度重心不穩，往後踉蹌了一下，他們才有了肢體接觸，就是有一些無良又無聊的綠營側翼，利用角度差，後製出各種影片和哏圖。

趙少康直言，原本，他完全可以不用理會這些不入流的側翼，但是，各種低俗的嘲諷，對女性的傷害更大，為了政治攻擊讓人看到台灣最醜的風景，「這是我們想留給下一代的風氣嗎？」，因此，他點出事實真相並譴責這些內心醜陋的人，不姑息，就是彰顯正義的第一步。

ET快訊
中信兄弟想挖陳俊秀！　樂天開3年超過3千萬大約留人
立委參選人遭埋伏！　3人圍毆痛扁
台灣獼猴遭獅子撲殺！　活活被咬死
「3500公尺以上高山」明有望降雪！
快訊／徐若熙先發抗韓！　台北大巨蛋歷史首戰今開打
女神主播「要嫁大谷翔平」瘋傳！　超黑假面被挖
李東健親弟遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

剛被嗆「沒資產不是中和人」　吳崢喜宣布：我有房子了

同台林襄遭疑貼太近　趙少康還原實情轟：心裡骯髒看別人都是骯髒

轟民進黨貪腐弊案「掉滿地」　侯友宜：上任後不分黨派全面清查

李柏毅辦國四論壇轟韓國瑜　李眉蓁酸「暗黑四騎士」：仇恨博聲量

柯文哲批「藍綠本一家」吃肉啃骨頭　朱立倫冷回：你好好選舉吧

賴清德林靜儀聯合競選總部成立大會　千人共喊「挺靜儀、破黑金」

柯文哲嗆有錢愛炫富　連勝文嘆國民黨「丐幫」：窮到只差沒賣血

曝「民眾黨會支持韓國瑜當立法院長」　許甫斷言：不會出現綠白配

張善政輔選李眉蓁！談論文抄襲不尷尬　轟綠營護林智堅帶風向

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

國3中寮隧道「13車連環撞」　現場畫面曝！4人受傷送醫

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

剛被嗆「沒資產不是中和人」　吳崢喜宣布：我有房子了

同台林襄遭疑貼太近　趙少康還原實情轟：心裡骯髒看別人都是骯髒

轟民進黨貪腐弊案「掉滿地」　侯友宜：上任後不分黨派全面清查

李柏毅辦國四論壇轟韓國瑜　李眉蓁酸「暗黑四騎士」：仇恨博聲量

柯文哲批「藍綠本一家」吃肉啃骨頭　朱立倫冷回：你好好選舉吧

賴清德林靜儀聯合競選總部成立大會　千人共喊「挺靜儀、破黑金」

柯文哲嗆有錢愛炫富　連勝文嘆國民黨「丐幫」：窮到只差沒賣血

曝「民眾黨會支持韓國瑜當立法院長」　許甫斷言：不會出現綠白配

張善政輔選李眉蓁！談論文抄襲不尷尬　轟綠營護林智堅帶風向

血壓計軟管「纏繞脖頸」　港老翁「住院4天」身亡

智泰科技捐贈VisLab軟體　弘光科大AI人才培育再添利器

傳藍鳥加入索托交易案　洋基與教士談判僵局中

魚鷹機墜日本外海　美國航空母艦24小時搜尋失聯7人

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

妻罹癌...夫仍要娶她　學員練習告別哭了

謝依霖認罹患憂鬱症「身心全麻掉」！　淚提精神病母：家裡不能再添病號

外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　5車不理車流當街互罵

首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

政治熱門新聞

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

不讓郭董缺席2024！　賴清德：若當選全力挺郭台銘「癌症醫院」計畫

第一次車掃拜票獻給屏東徐富癸　鄭弘儀：不接受每天亂講話的人做總統

美學者建議賴清德放棄台獨黨綱？　葛來儀：遺憾特定人士斷章取義

遭柯文哲諷「管不了趙少康」　侯友宜反酸：他很羨慕我有好副手

蕭美琴坦言不想放棄駐美大使工作　「但民進黨沒執政這位置也沒了」

賴清德錄YT幽默感噴發　她酸：論文抄、笑話也要抄！

新一代「綠營催票機器」王義川邀約爆棚　公開行程比選總統多3倍

賴清德罕見變臉怒吼　女網紅求罵反嚇壞「我不想主持了！」

柯文哲嗆有錢愛炫富　連勝文嘆國民黨「丐幫」：窮到只差沒賣血

在野黨批大撒幣　蔡英文強調「投資台灣未來」：我有錢可以花啊！

被賴清德阻擋當立法院長　韓國瑜嗆「先讓3拳」：第4拳就要還手了

蕭美琴認證賴清德有偶包　「被叫賴神所以比較ㄍㄧㄥ一點」

他憶柯文哲多次讚「柯建銘不當立法院長很可惜」　嘆柯P恩將仇報

更多熱門

相關新聞

漢子燕子禿子再連手！盼侯當選重啟特偵組

漢子燕子禿子再連手！盼侯當選重啟特偵組

距離2024年總統、副總統與立委大選僅剩最後42天，藍綠兩黨都卯足全力拉抬選情，國民黨總統候選人侯友宜今在桃園痛批，民進黨在國家有難時，成立國家隊大發國難財，人民缺水、缺電、缺口罩、缺疫苗甚至缺雞蛋，民進黨甚麼都缺就是不缺錢。趙少康、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜都強調，若當選後要請侯總統成立特偵組抓貪官汙吏，調查清楚疫苗、雞蛋等弊案。

分析／民進黨攻趙少康、邊緣柯文哲　戰術調整「三腳督成詭異迴圈」

分析／民進黨攻趙少康、邊緣柯文哲　戰術調整「三腳督成詭異迴圈」

嗆柯文哲不用挑撥　趙少康：好好看好你的副手比較重要

嗆柯文哲不用挑撥　趙少康：好好看好你的副手比較重要

嗆蕭美琴「推託」　趙少康：該辯就出來辯

嗆蕭美琴「推託」　趙少康：該辯就出來辯

林襄寫真搶先曝！網讚爆：太香了

林襄寫真搶先曝！網讚爆：太香了

關鍵字：

趙少康林襄中廣肢體接觸

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

陳俊秀與兄弟見面　可望宣布加盟

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

高雄路面晚間裂縫！疑電纜爆開

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面