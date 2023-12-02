嗆柯文哲不用挑撥　趙少康：好好看好你的副手比較重要

▲國民黨副總統參選人趙少康。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲指國民黨副總統參選人趙少康很會講話，除稱趙擺在總統參選人侯友宜旁邊，讓他覺得奇怪，「侯趙」變成「趙侯」外，還說趙的戰鬥藍之前提出的政策，侯一定很頭痛，對此，趙少康今（2日）回擊，戰鬥藍主張幾乎有8成跟侯的主張重疊，柯文哲就不用挑撥了，好好看好你的副手比較重要。 趙少康也強調，再怎樣當然是侯趙配、侯康配，不可能反過來，他很清楚自己的身分。

根據柯文哲昨接受TVBS專訪中片段，柯表示，「國民黨總統候選人是哪一個我都不知道」；趙少康很會講話，擺在侯友宜旁邊，讓他覺得奇怪，「侯趙」變成「趙侯」。柯文哲也說，趙少康講一大堆，相信侯友宜一定很頭痛，「我心裡都在想說，哇，這個侯友宜敢扛這個政策嗎？」

趙少康2日受訪表示，侯友宜先提自己的主張，戰鬥藍再參考，所以戰鬥藍主張幾乎有8成跟侯的主張重疊，不要挑撥，民進黨挑撥就算了，「柯文哲你就不用挑撥了」，不知道這樣講好不好，好好看好你的副手比較重要。



趙少康強調，再怎麼樣當然是侯趙配、侯康配，怎麼會變成反過來呢？不可能的，依照憲法，若將來侯友宜當總統，他就是副總統，就是備位，他很清楚自己的身分，這是為什麼他形容自己是趙子龍；趙子龍打天下、劉備坐天下，他打選戰，侯友宜當總統，就是這樣子。

趙少康諷，民進黨才好笑勒，還搞一個「美德配」，以前什麼「扁呂配」、「蔡賴配」，怎麼現在變成美德配了？民進黨總統參選人賴清德是自己沒信心嗎？還把「美」放到上面了。



趙少康重申，國民黨再怎麼樣，都講侯趙配、侯康配，從來沒有倒過來，民進黨是自己喊一個美德配，那是怎樣？民進黨副總統參選人蕭美琴要做總統、賴清德要做副總統嗎？還是蕭美琴真是美國派來的監軍，實質的總統就是蕭美琴呢？講這個很無聊，沒話講就好好提政見，不要老是挑撥、分化，很無聊啦。