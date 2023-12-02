　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／民進黨攻趙少康、邊緣柯文哲　戰術調整「三腳督成詭異迴圈」

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

在總統大選登記完成後，選戰情勢丕變，綠營追打趙少康中廣、失言爭議，藍營緊咬柯文哲2億美金、吳欣盈雙重國籍疑雲，白營則派出黃國昌針對蔡政府窮追猛打，三腳督變成藍打白、白打綠、綠打藍的詭異三角迴圈。綠營研判，藍營猛打柯當然是想操作棄保，而柯目前也呈現出劣勢，所以選戰極有可能回到藍綠對決格局，對綠營而言，自然要做戰術調整，而趙少康的存在形同一個可以被攻擊的破口。

在藍白合過程中，柯文哲民調緃有起伏，但是整體來看，還是穩定居於第二位，所以那時民進黨的攻擊火力當然是瞄準柯，但是在藍白撕破臉後，國民黨侯康成形，黨主席朱立倫隨即下軍令堅壁清野，不准柯文哲幫藍營小雞站台，過去大半年柯得以在藍白曖昧中遊走，一下子之間全被切斷，再加上藍營猛打柯副手吳欣盈美國籍疑雲，確實讓柯的民調跌跌不休，甚至還跌破20%。當藍白勢力出現消長之後，綠營的準星自然會朝向侯康配。

有中南部選區綠委坦言，觀察地方狀況，趙少康大砲性格確實讓藍營基層氣勢頗高，柯文哲「消風」的速度確實卻超乎想像，研判總統大選會回到藍綠對決格局，而柯只能訴求藍綠夾攻的同情票。

何況柯文哲在藍白合過程中張牙舞爪、嫌棄藍營的樣子歷歷在目，也讓國民黨支持者大舉歸隊、就連過去跟柯曖昧的地方派系也馬上抽身，柯文哲在地方造勢幾乎沒地方去，陸戰斷腿、空戰虛浮，過去國民黨不斷強調的「政黨實力」也就是組織盤，正在發揮功用。

「什麼時候副手那麼受關注過？」有綠營幕僚分析，全國民眾被藍白合爛戲凌遲半年後，終於有新的話題可以討論，自然讓副手的關注度高，這跟空戰厲不厲害、議題新不新沒關係，「趙少康講的話跟過去在節目上講的一樣，當時有誰在討論他？現在多一個副手身份自然可以鞏固侯弱勢的深藍區塊，但若是要爭取中間選票，趙的存在形同一個破口。」

該位人士的說法可以在民調中得到佐證，即便是親藍機構效應較多的《TVBS》民調，趙少康作為副手有30%民眾喜歡，但有47%表示不喜歡，仇恨值頗高，也讓綠營黨公職針對趙少康言論群起反擊，包含保母說、雙總統制等等，就連賴清德也罕見在聯訪時抨擊。有綠委認為，趙少康大砲性格確實讓藍營半年來的悶鍋炸開，但趙發揮越多，越凸顯侯友宜弱勢，更會激出不少偏綠支持者。

侯康配在出場後就打出一波高潮，讓侯友宜民調久違站回三成、和賴蕭配民調更拉近至誤差範圍內，除了部分民進黨支持者還在反串「深綠侯粉」、「深綠柯粉」沒回魂外，有綠營高層認為，還有一部分支持者沒被激出來，現在賴清德還領先3至5個百分點，等這週如此接近的民調發酵、藍綠對決態勢升級後，下週民調比較能反映現在民意流向。

觀察過往選舉，國民黨候選人組合民調最高峰往往就在出場一刻，之後趨勢就是一路下滑，差別只在坡度大小，因此藍營勢必透過大型造勢鞏固選情熱度，而接下來40天時間，民進黨還有23場造勢、國民黨15場、民眾黨6場。有綠委觀察，國民黨勢必會藉此穩住支持者、再拉大與柯文哲的差距，至少到辯論前要拉開一段安全距離，想辦法把柯文哲棄保掉。

ET快訊
「哪國女性胸部最大」最新排行！　台灣贏德國、西班牙
以色列正妹重傷　遭俘54天回家了！家人淚崩抱緊
快訊／柯文哲、吳欣盈合體站台　現場記者突昏倒送醫
林襄寫真照搶先曝　大膽裸上身！網讚爆：真的太香
柯文哲木新市場掃街　遭當面嗆：趕快出去！我們不用做生意嗎？
發財了！　陸挖到「超億噸級油田」
「水氣暴增」半個台灣轉濕！　迎初雪時間點曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

林珍羽稱太陽花黃國昌帶頭衝　她吐槽「腦補太誇張」：那晚的事可來辯論

立委激戰／政二代廝殺！賴品妤vs.廖先翔　父親爭議成選戰攻防

柯文哲吳欣盈合體幫邱臣遠站台　現場記者突昏倒送醫

台中營利事業及個人所得增加　市府：人口紅利提升市民滿意度

漢子、燕子與禿子再連手！為萬美玲站台　盼侯當選重啟特偵組

柯文哲木新市場掃街　攤商當面怨：趕快出去！我們不用做生意嗎？

分析／民進黨攻趙少康、邊緣柯文哲　戰術調整「三腳督成詭異迴圈」

選戰開打！藍綠巨頭周末齊聚彰化　侯友宜、賴清德隔空交鋒

侯友宜嗆民進黨「好膽嘜走！」　轟：貪污舞弊的桃花黨該下台了

嗆柯文哲不用挑撥　趙少康：好好看好你的副手比較重要

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

宋江新劇「惡魔變麻瓜」遭狠揍　撩金裕貞：想跟妳做某件事♥

林襄給記者摸胸驗貨

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

林珍羽稱太陽花黃國昌帶頭衝　她吐槽「腦補太誇張」：那晚的事可來辯論

立委激戰／政二代廝殺！賴品妤vs.廖先翔　父親爭議成選戰攻防

柯文哲吳欣盈合體幫邱臣遠站台　現場記者突昏倒送醫

台中營利事業及個人所得增加　市府：人口紅利提升市民滿意度

漢子、燕子與禿子再連手！為萬美玲站台　盼侯當選重啟特偵組

柯文哲木新市場掃街　攤商當面怨：趕快出去！我們不用做生意嗎？

分析／民進黨攻趙少康、邊緣柯文哲　戰術調整「三腳督成詭異迴圈」

選戰開打！藍綠巨頭周末齊聚彰化　侯友宜、賴清德隔空交鋒

侯友宜嗆民進黨「好膽嘜走！」　轟：貪污舞弊的桃花黨該下台了

嗆柯文哲不用挑撥　趙少康：好好看好你的副手比較重要

「超強生財工具」被法拍人氣夯爆！　賓士、BMW輸慘

威剛新總部藏「亞洲最大黑膠博物館」　百萬唱片、留聲機首曝光

公婆強逼「婚宴所有人吃素」　新娘傻眼！最壞下場曝光

「哪國女性胸部最大」最新排行出爐！　台灣贏過德國西班牙

以色列正妹重傷　遭俘54天回家了！家屬控哈瑪斯「找獸醫開刀」

181南韓正妹球員曝光！「籃球世家」背景被起底　同框安心亞顏值沒輸

林珍羽稱太陽花黃國昌帶頭衝　她吐槽「腦補太誇張」：那晚的事可來辯論

國道警反詐揪你一起來　東山服務區宣導交安齊守護

霧峰「移動神主牌」一路逆向400m...險撞機車　警：最高罰3600

減肥藥副作用太強！輝瑞danuglipron喊暫停　年內股價跌近40％

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

政治熱門新聞

柯文哲木新市場掃街　攤商當面怨：趕快出去！我們不用做生意嗎？

柯文哲吳欣盈合體幫邱臣遠站台　現場記者突昏倒送醫

柯文哲嗆綠過半柯建銘當院長　再諷蔡英文「我絕不700多天不開記者會」

ET民調／2024三腳督難棄保　侯康、柯盈忠實支持者都破8成

嗆柯文哲不用挑撥　趙少康：好好看好你的副手比較重要

朱立倫、侯友宜力挺聲援！　嗆民進黨「徐巧芯值得用這樣的爛招嗎？」

環保袋+壽麵被檢調說成120元　徐巧芯：政治界愛馬仕也沒這麼厲害

分析／民進黨攻趙少康、邊緣柯文哲　戰術調整「三腳督成詭異迴圈」

飛日本1599元、韓國1299元！促銷到12/4

怒轟民進黨「瞎了眼」！　侯友宜喊：誰比我更愛中華民國

曝女兒心疼怎不退休　侯友宜：這一仗是為了國家

林靜儀掃街巧遇政績　爭取3千萬汰換沙鹿老舊自來水管工程年底完工

柯文哲估選戰要花2億多　曝民眾黨水位低「已經快破產」

快訊／黃珊珊發出「全國動員令」　曝將辦6場造勢大會、直播電視台

更多熱門

相關新聞

藍綠巨頭齊聚彰化　侯賴隔空交鋒

藍綠巨頭齊聚彰化　侯賴隔空交鋒

總統立委選舉倒數1個多月就要投票，今天藍綠大咖齊聚彰化，藍營成立競選總部下午1點30分選在彰化市造勢，前立法院長王金平、總統參選人侯友宜、主席朱立倫將到場，現任綠營立委陳素月爭取連任，下午4點成立大村後援會，副總統賴清德及立法院長游錫堃也到現場造勢，雙方陣營距離10公里，雖然王不見王，但對戰意味相當濃厚。

侯友宜嗆民進黨「好膽嘜走！」　轟：貪污舞弊的桃花黨該下台了

侯友宜嗆民進黨「好膽嘜走！」　轟：貪污舞弊的桃花黨該下台了

嗆柯文哲不用挑撥　趙少康：好好看好你的副手比較重要

嗆柯文哲不用挑撥　趙少康：好好看好你的副手比較重要

郭昱晴還原綠不分區徵詢過程　「小編不認識卓榮泰還以為是詐騙」

郭昱晴還原綠不分區徵詢過程　「小編不認識卓榮泰還以為是詐騙」

賴清德全國競總換新牆面　賴蕭合體率台灣穩健前行

賴清德全國競總換新牆面　賴蕭合體率台灣穩健前行

關鍵字：

2024總統2024侯友宜2024賴清德2024柯文哲藍白合國民黨民眾黨民進黨趙少康蕭美琴

讀者迴響

熱門新聞

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

即／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」釀1死4傷

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

正妹東區被搭訕「我已婚是3個孩子的媽」

高雄「手搖杯正妹」Turn口罩！　美食網紅11字證實

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

啦啦隊女神豆芽「膚色胸貼外露」！

更多

最夯影音

更多
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面