分析／民進黨攻趙少康、邊緣柯文哲　戰術調整「三腳督成詭異迴圈」

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

在總統大選登記完成後，選戰情勢丕變，綠營追打趙少康中廣、失言爭議，藍營緊咬柯文哲2億美金、吳欣盈雙重國籍疑雲，白營則派出黃國昌針對蔡政府窮追猛打，三腳督變成藍打白、白打綠、綠打藍的詭異三角迴圈。綠營研判，藍營猛打柯當然是想操作棄保，而柯目前也呈現出劣勢，所以選戰極有可能回到藍綠對決格局，對綠營而言，自然要做戰術調整，而趙少康的存在形同一個可以被攻擊的破口。

在藍白合過程中，柯文哲民調緃有起伏，但是整體來看，還是穩定居於第二位，所以那時民進黨的攻擊火力當然是瞄準柯，但是在藍白撕破臉後，國民黨侯康成形，黨主席朱立倫隨即下軍令堅壁清野，不准柯文哲幫藍營小雞站台，過去大半年柯得以在藍白曖昧中遊走，一下子之間全被切斷，再加上藍營猛打柯副手吳欣盈美國籍疑雲，確實讓柯的民調跌跌不休，甚至還跌破20%。當藍白勢力出現消長之後，綠營的準星自然會朝向侯康配。

有中南部選區綠委坦言，觀察地方狀況，趙少康大砲性格確實讓藍營基層氣勢頗高，柯文哲「消風」的速度確實卻超乎想像，研判總統大選會回到藍綠對決格局，而柯只能訴求藍綠夾攻的同情票。

何況柯文哲在藍白合過程中張牙舞爪、嫌棄藍營的樣子歷歷在目，也讓國民黨支持者大舉歸隊、就連過去跟柯曖昧的地方派系也馬上抽身，柯文哲在地方造勢幾乎沒地方去，陸戰斷腿、空戰虛浮，過去國民黨不斷強調的「政黨實力」也就是組織盤，正在發揮功用。

「什麼時候副手那麼受關注過？」有綠營幕僚分析，全國民眾被藍白合爛戲凌遲半年後，終於有新的話題可以討論，自然讓副手的關注度高，這跟空戰厲不厲害、議題新不新沒關係，「趙少康講的話跟過去在節目上講的一樣，當時有誰在討論他？現在多一個副手身份自然可以鞏固侯弱勢的深藍區塊，但若是要爭取中間選票，趙的存在形同一個破口。」

該位人士的說法可以在民調中得到佐證，即便是親藍機構效應較多的《TVBS》民調，趙少康作為副手有30%民眾喜歡，但有47%表示不喜歡，仇恨值頗高，也讓綠營黨公職針對趙少康言論群起反擊，包含保母說、雙總統制等等，就連賴清德也罕見在聯訪時抨擊。有綠委認為，趙少康大砲性格確實讓藍營半年來的悶鍋炸開，但趙發揮越多，越凸顯侯友宜弱勢，更會激出不少偏綠支持者。

侯康配在出場後就打出一波高潮，讓侯友宜民調久違站回三成、和賴蕭配民調更拉近至誤差範圍內，除了部分民進黨支持者還在反串「深綠侯粉」、「深綠柯粉」沒回魂外，有綠營高層認為，還有一部分支持者沒被激出來，現在賴清德還領先3至5個百分點，等這週如此接近的民調發酵、藍綠對決態勢升級後，下週民調比較能反映現在民意流向。

觀察過往選舉，國民黨候選人組合民調最高峰往往就在出場一刻，之後趨勢就是一路下滑，差別只在坡度大小，因此藍營勢必透過大型造勢鞏固選情熱度，而接下來40天時間，民進黨還有23場造勢、國民黨15場、民眾黨6場。有綠委觀察，國民黨勢必會藉此穩住支持者、再拉大與柯文哲的差距，至少到辯論前要拉開一段安全距離，想辦法把柯文哲棄保掉。