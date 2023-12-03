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不是高麗菜！菜單見「1青菜」大票必點：突然冒出來，超好吃

▲▼聚餐,快炒,熱炒,吃飯。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO發現菜單有水蓮的話，很多人都會點。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日前一名網友表示，從小到大對某樣青菜都沒什麼印象，最近卻發現很多人去吃飯時，有看到那道菜都會點，忍不住好奇「到底是有多好吃？」就有不少人激推，「脆、沒苦味」、「突然冒出來，超好吃」、「前陣子吃到一次，覺得也太好吃」、「少數菜單上會點的青菜，脆脆的好吃！」話題引發熱議。

這位網友在PTT的Gossiping板問卦「水蓮是有多好吃？」說他從小到大對水蓮都沒什麼印象，「可是最近看到一些YTR吃東西，有水蓮的話都會點盤水蓮來吃，說很愛吃水蓮」，這令他忍不住好奇，「到底是有多好吃啊？有沒有卦？」

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看到貼文後，超多人大推，「真的好吃，有水蓮必點」、「加蒜頭清炒，我可以配兩碗飯」、「熱炒店沒炒水蓮會直接翻桌」、「吃口感的啊！好吃！」「脆脆的又沒有苦味，好ㄘ」、「小時候沒吃過，近5年才流行起來」、「水蓮就是青菜之王」、「小時候沒聽過，現在很愛吃」、「我喜歡的蔬菜之一。」

►延伸閱讀：ETtoday「一株野菜的逆襲」入圍曾虛白新聞獎　評審：敘事精彩有趣

但也有網友表示，「嫩的好吃，但老的跟金針菇一樣超難嚼，上次去吃火鍋時吃到老的一直嚼不爛 = =」、「不會處理的會有土味」、「很難炒成功欸！我之前都失敗」、「火要夠，不然就是油油又不脆口。」其中，還有人指出，「美濃人推，從小吃到大，長大後其他地方才慢慢有，聽老一輩說以前真的是野生在中正湖（改名美濃湖），後面才人有專門種，其實蠻難種的。」

另外，「Social Lab社群實驗室」曾在2022年4月透過「OpView社群口碑資料庫」，追蹤三個月「熱炒」話題的網路聲量表現，其中蔬菜類的「炒高麗菜」、「炒空心菜」及「炒水蓮」備受民眾關注，分別獲得1、3、4名。

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