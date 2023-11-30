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不是九份！「這1老街稱霸北部」推爆　內行認證：美食多又景點棒

▲▼隨著新冠肺炎疫情升高,九份遊客較平時減少許多,多以散客為主,旅遊,觀光,景點,九份老街。（圖／記者李毓康攝）

▲九份老街假日總是擠滿人潮。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

許多人愛逛老街，邊欣賞風景又能吃在地小吃！不過一名網友抱怨，「九份去過了不敢再去」，因此好奇求問，北部哪個老街最好逛呢？文章曝光後，有網友提到，九份停車貴、食物也不是很新奇，「真的不敢再去！」還有內行人狂推大溪老街，「只有大溪老街可以稱霸北部老街了，可以吃可以玩！」

一名網友在臉書《匿名2公社》好奇拋問，「北部老街推薦哪一條？」而原PO透露，日前去逛九份老街後就不敢再去了，接著簡單提到鶯歌、深坑、三峽與迪化街等，大家最推哪一個老街呢？

文章曝光後，一名網友也直呼九份很雷，「九份停車一次200元沒發票，沒有什麼特別的美食，真的不敢再去」。還有網友認為，「完全都不推，因為老街就是無聊的人才會去的地方」、「有導遊介紹逛老街才有意義，不然各大老街都大同小異」、「一般老街我都不會去，千篇一律都是一樣的，東西又貴」。

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不過有網友分析差異，「大溪小吃類很多，深坑適合人多一點吃桌菜」、「三峽老街首推，大溪老街排第二。鶯歌老街沒什麼，除非你要買瓷器碗盤杯具；深坑老街很短，也沒什麼；迪化街就主要賣乾貨或藥材，一些文青咖啡店」、「北部老街都差不多，連賣的東西都一樣（如深坑、大溪、三峽），稍微有點不同的應該是迪化街跟鶯歌吧」。

最後，內行人則力推大溪老街最好逛，「大溪老街、淡水老街就很推薦」、「大溪超推！美食超級多的，景點也都很棒！如果喜歡廟會活動，更推薦在農曆6/23、6/24前往喔」、「只有大溪老街可以稱霸北部老街了，可以吃可以玩，至少比較少娃娃機店」、「大溪老街外圍不錯逛，也有很好的拍照點，如果只是單純逛老街，台灣每個地方都差不多」；「基隆三坑老街，值回票價」、「內灣、南庄、北埔老街」、「只推你發文無提及的，淡水、內灣」。

▼網友熱議。（圖／翻攝匿名2公社）

▲▼ 。（圖／翻攝匿名2公社）

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