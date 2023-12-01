　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

檢察官徵女友「皮膚白、不胖」！網歪樓喊岳父：23歲女兒徵男友嗎

PTT交友版檢察官徵友貼文引熱議。（翻攝PTT）

▲PTT交友版檢察官徵友貼文引熱議。（翻攝PTT）

圖文／鏡週刊

司法圈近來流傳一則徵女友貼文，一位自稱已離婚的中部某機關的公務員，在PTT的AllTogether交友版上發文徵女友，由於要求來信者先附照片，有緣的原PO也會回附照片，遭網友留言反問為什麼自己不先附照，隨後有網友發現貼這則文的原PO在另一則徵看球的徵男貼文中，自稱是苗栗地檢署的檢察官，女兒已23歲，立即有網友問他23歲女兒有沒有要徵友。

這則徵皮膚白不胖女貼文是今年9月8日PO出，文中提到，自己51歲，離婚，中部某機關的公務員，月薪10萬以上，身高172公分，體重80公斤，徵38歲以上女生，並註明離婚、喪偶者皆可，條件之一是皮膚白、不胖、脾氣好，還寫著希望以普通朋友的關係，慢慢了解，看聊不聊得來、彼此適不適合當另一半。最後提到來信請附照片，有緣的他也會回照片，無緣的就不要浪費女生的時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨即有人推文「要別人先附照片，你再決定附不附，感覺有」，原PO立即回文，稱自己也可以附，但自己已經覺得不適合了還要附，有什麼意義？後來又有網文推文「那你怎麼不先放照片，讓有眼緣的再寄信給你？」

眼尖的網友發現，徵皮膚白不胖女的男子，11月29日在另一則女生徵男生一起到大巨蛋看12月3日亞錦賽台韓大戰的貼文中推文，指自己51歲，離婚，台大法律系畢業，在苗栗地檢署當檢察官25年多，有一個女兒23歲，女兒生活與經濟都已獨立，這ID推文後7分鐘，又在女網友徵友文推文指「不好意思，我跟朋友在聊這一編貼文，結果他們趁我上廁所時，拿我手機亂寫一通，大多都不是事實。謹跟原PO道歉！」隨即有網友推文問他「請問岳父23歲女兒有要徵友嗎？」

檢察官PTT徵女友「皮膚白、不胖」　一句話引熱議

▲眼尖網友發現，該名檢察官留言指有一個23歲女兒。(翻攝PTT)

近來這則貼文在司法圈引發熱議，由於自稱男檢察官貼文徵女及推文都下班時間進行，也無不當言論，不少收到轉傳來這則貼文的司法官都也都祝福原PO能早日找到好對象。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO
1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌　讓主子潔牙更簡單　限時↘$499
1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌　讓汪星人潔牙又除臭　限時↘$499
大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」　限時↘$399

更多鏡週刊報導
最美檢察官登時裝週　簽名會時間地點曝光
【獨家】【最美檢察官專訪】美到女同事拒絕合照　陳漢章與妻婚紗照首曝光
【專訪全文】細說男扮女裝心路歷程　最美檢察官：感謝台灣社會包容

ET快訊
快訊／老翁離家失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷
火辣網紅遭撿屍求償4萬　惡男外流出浴片：是鑲鑽？
高薪夫妻找房「隨便都2500萬」　老婆秒勸退：無法出國
快訊／和闆娘走太近被唸不檢點　弟抓狂砍哥10多刀遭收押
明天2地濕涼下探14度！　高山「下周一可望迎初雪」
15歲女學生挺10月孕肚上學！校方竟渾然不知

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「最新一周運勢」！處女有好運　白羊發現真愛

議員爆料國中驚傳「教職員之子霸凌」　台南教育局：深入調查中

相差12歲！不拒絕「老公天天早上來1次」　人妻羞曝勇猛強招

用同理心和真誠對待客戶　東購客服之星沈育如

用心聆聽客戶的訴求　東購客服之星陳慧萍

獨樹一幟的「肉麻式服務」 受肯定　東購客服之星林育瑞

明天2地濕涼！下探14度　3千公尺高山「下周一可望迎入冬初雪」

對待客戶將心比心如同家人　東購客服之星王穎薇

原子解析度下首現蹤！中研院團隊成功捕捉酵素修復DNA全貌

檢察官徵女友「皮膚白、不胖」！網歪樓喊岳父：23歲女兒徵男友嗎

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

12星座「最新一周運勢」！處女有好運　白羊發現真愛

議員爆料國中驚傳「教職員之子霸凌」　台南教育局：深入調查中

相差12歲！不拒絕「老公天天早上來1次」　人妻羞曝勇猛強招

用同理心和真誠對待客戶　東購客服之星沈育如

用心聆聽客戶的訴求　東購客服之星陳慧萍

獨樹一幟的「肉麻式服務」 受肯定　東購客服之星林育瑞

明天2地濕涼！下探14度　3千公尺高山「下周一可望迎入冬初雪」

對待客戶將心比心如同家人　東購客服之星王穎薇

原子解析度下首現蹤！中研院團隊成功捕捉酵素修復DNA全貌

檢察官徵女友「皮膚白、不胖」！網歪樓喊岳父：23歲女兒徵男友嗎

12星座「最新一周運勢」！處女有好運　白羊發現真愛

長榮老三連襟買兇暗算老臣！窩裡反抖出奪權陰謀　判決結果出爐

于卉喬相隔4年復出拍電影！　「16歲抽高換髮色」變少女獻銀幕初吻

快訊／嘉義81歲翁離家詭異失蹤　4天後被發現陳屍250m深溪谷

Melody當年閃婚「就是戀愛腦！」　恢單4月揭失和主因：怪我自己

林右昌視察桃園市警局　運用警力查賄、打擊境外勢力介入大選

台南檢警速破選前首件槍擊案　檢察總長：挑戰公權力者緝捕到案

U12中華隊長長大了！　味全龍陽念祖捐5萬回饋東體

鄭欣宜神隱7個月「宣佈新計畫」　感性發文：相信許願的力量　

山下智久搭電車去鬧區！　「混入人群沒被發現」網激動：好想巧遇

阿金不吃飯「怕被媽罵」　叼豬玩偶到碗裡幫忙吃

生活熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣

「4生肖」晚年超好命！年紀越大越有錢

領低薪「一堆人吃大餐」　他嘆：一餐500元以上

北北基宜大雨　3區有雨濕涼18℃

YouTube免看廣告「省錢買法」曝光！1年少噴732元

一周只賣3天！台南「紅燒牛肉湯+泡麵」爆紅排隊

爆網紅Ricky想要「三妻四妾」　未婚妻控：還搶走公司

高雄職業之花大賽！最正阿嬤將奪冠

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

香港客來台！1舉動「4張悠遊卡全GG」　網怒了

更多熱門

相關新聞

剛畢業月薪4萬！工程男急問「算多嗎？」

剛畢業月薪4萬！工程男急問「算多嗎？」

台灣年輕人面對低薪、高房價困境，多數人都希望能夠找到薪資待遇較佳的工作，近日有位剛工作一年多的工程師於網路論壇po文，目前月薪約4萬元左右，好奇詢問大家覺得「剛畢業的薪水這樣算可以嗎？」有不少網友留言，認為原po擁有「不錯的開局」，但建議之後要有辦法往上爬，「如果沒有就…是廢」。

存30萬玩當沖！25歲妹子「慘賠認錯畢業」

存30萬玩當沖！25歲妹子「慘賠認錯畢業」

Netflix超狂片單來了！4大台片將上架

Netflix超狂片單來了！4大台片將上架

一堆人不知！家中1電器「壞了也值錢」

一堆人不知！家中1電器「壞了也值錢」

什麼菜原味就好吃？一票狂推它：能吃到甜味

什麼菜原味就好吃？一票狂推它：能吃到甜味

關鍵字：

PTT檢察官徵女友鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

麻古連5天指定飲品買1送1！

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

國光女神羞認做「一線鮑手術」！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

Netflix超狂片單來了！4大台片將上架

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面