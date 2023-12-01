檢察官徵女友「皮膚白、不胖」！網歪樓喊岳父：23歲女兒徵男友嗎

▲PTT交友版檢察官徵友貼文引熱議。（翻攝PTT）

圖文／鏡週刊

司法圈近來流傳一則徵女友貼文，一位自稱已離婚的中部某機關的公務員，在PTT的AllTogether交友版上發文徵女友，由於要求來信者先附照片，有緣的原PO也會回附照片，遭網友留言反問為什麼自己不先附照，隨後有網友發現貼這則文的原PO在另一則徵看球的徵男貼文中，自稱是苗栗地檢署的檢察官，女兒已23歲，立即有網友問他23歲女兒有沒有要徵友。

這則徵皮膚白不胖女貼文是今年9月8日PO出，文中提到，自己51歲，離婚，中部某機關的公務員，月薪10萬以上，身高172公分，體重80公斤，徵38歲以上女生，並註明離婚、喪偶者皆可，條件之一是皮膚白、不胖、脾氣好，還寫著希望以普通朋友的關係，慢慢了解，看聊不聊得來、彼此適不適合當另一半。最後提到來信請附照片，有緣的他也會回照片，無緣的就不要浪費女生的時間。

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隨即有人推文「要別人先附照片，你再決定附不附，感覺有」，原PO立即回文，稱自己也可以附，但自己已經覺得不適合了還要附，有什麼意義？後來又有網文推文「那你怎麼不先放照片，讓有眼緣的再寄信給你？」

眼尖的網友發現，徵皮膚白不胖女的男子，11月29日在另一則女生徵男生一起到大巨蛋看12月3日亞錦賽台韓大戰的貼文中推文，指自己51歲，離婚，台大法律系畢業，在苗栗地檢署當檢察官25年多，有一個女兒23歲，女兒生活與經濟都已獨立，這ID推文後7分鐘，又在女網友徵友文推文指「不好意思，我跟朋友在聊這一編貼文，結果他們趁我上廁所時，拿我手機亂寫一通，大多都不是事實。謹跟原PO道歉！」隨即有網友推文問他「請問岳父23歲女兒有要徵友嗎？」

▲眼尖網友發現，該名檢察官留言指有一個23歲女兒。(翻攝PTT)

近來這則貼文在司法圈引發熱議，由於自稱男檢察官貼文徵女及推文都下班時間進行，也無不當言論，不少收到轉傳來這則貼文的司法官都也都祝福原PO能早日找到好對象。

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