▲很多外食族用餐都會點一盤燙青菜。圖與本文無關。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

為了讓營養均衡，很多人都會自己在家燙青菜，外食族用餐也會點一盤青菜吃。若想增加食物風味，青菜水煮後常會加些許調味料，不過近日就有網友好奇拋問，有哪一樣蔬菜「燙過直接吃」、不加調味料就很好吃？貼文曝光後，大票網友點名玉米筍，另外像是秋葵、高麗菜、花椰菜（含青花菜）等也有不少人推薦。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「有什麼青菜純燙過，不加調味料就很好吃的」為標題發文，劈頭就問有沒有哪一種青菜只用熱水燙過，且不加鹽巴、味精、醬油等調味料就已經非常好吃呢？

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貼文一出，不少網友都大推玉米筍，「自己種且現採的玉米筍，電鍋蒸完能吃到甜味」、「玉米筍好吃，秋葵加芥末」、「玉米跟玉米筍」、「玉米筍+1」。

▲什麼蔬菜不用加調味料就很好吃？圖與本文無關。（示意圖／記者李佳蓉攝）

另外像是秋葵、高麗菜、花椰菜（含青花菜）也有許多人推薦，「秋葵算嗎？菠菜我也都燙的」、「秋葵讚讚」、「高麗菜啊！新鮮的有清甜味」、「綠白花椰菜都不用再調味，好的高麗菜也不用」、「最近青花菜特價，晚餐飯前先吃一顆，切完、洗完，電鍋煮熟透，無調味直接吃」、「花椰菜，不過蟲有點多就是了」。

只是也有人直搖頭，「秋葵水煮沒調味超噁，它是很健康沒錯」、「秋葵要用醬油+蒜泥，才蓋得掉土味」、「秋葵單吃沒醬真的會噁」。

還有些網友留言分享，「豆芽菜，口感也超加分」、「問就是茼蒿」、「山茼蒿，用柴魚高湯燙就好了」、「毛豆、蓮藕片」、「大推菠菜，我愛吃菠菜」、「小火鍋會放的都不用」、「推一個茭白筍水煮後就甜甜的」、「老實說我幾乎所有菜都可以吃水煮，我覺得每種菜都有它的味道，很淡我也可以接受」。話題掀起討論。