不讓郭董缺席2024！　賴清德：若當選全力挺郭台銘「癌症醫院」計畫

▲賴清德出席嘉義市競總成立大會。（圖／翻攝賴清德YT頻道）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（1日）晚間出席嘉義市競總成立大會，為民進黨立委王美惠站台。賴清德致詞時也提到宣布不登記2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘，賴表示，很開心看到郭台銘說要蓋癌症醫院，未來自己當選總統，會全力支持這個計畫，大家共同合作、公私合作對抗癌症，提高人民福祉。

賴清德今晚間出席嘉義市競總成立大會，為王美惠助講，總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長陳建仁、嘉義縣長翁章梁、立委莊瑞雄也都到場助陣。

賴清德致詞時指出，感謝蕭美琴願意陪他走這條艱困的道路，他們兩人值得大家信賴，第一、他們兩人已經認識30年，有很好的默契，深愛這塊土地、堅持為國家做正確的事；第二，兩人都有最完整資歷；第三，如果兩人當選，有最穩健的團隊，繼續走信賴台灣的道路，包含健全外交團隊、國安團隊、內政團隊，推動台灣穩健向前。

對於近期政壇紛擾，賴清德強調，藍白陣營都沒有治國藍圖，只有政黨利益的企圖，談判過程中看不出誠意，只有互相責備的劇情，不管是藍還是白，都沒有讓世界上架台灣的能力，只有下架民進黨的口號。

賴清德指出，藍白都主張重啟服貿談判、侯友宜甚至提出大量開放中國學生來台灣就業，但國際專家研究結果，中國年輕人失業率可能超過40%，如果開放中國年輕人來台灣就業，會衝擊台灣就業市場，賠上台灣年輕人的未來，國家絕不能交給藍白兩黨。

賴清德表示，未來賴政府一定用人唯才，清廉、勤政、愛鄉土，與願意用行動建設國家的人一起為台灣打拚。今年9月到現在，自己已經召開7場國政發表會，包含經濟、教育、醫療、文化、社會福利，向國家的主人一一報告、爭取支持，希望大家讓最負責任、最有經驗團隊，帶領台灣繼續繁榮發展。

賴清德指出，未來也要推動平行台灣、幸福台灣及健康台灣，在健康台灣部分，他強調，自己的背景是醫療，希望結合醫界和社會各界，打造健康台灣，包含100億癌症基金、減輕病友負擔，讓2050年因癌症死亡人數減少50％。賴也表示，很開心看到郭台銘說要蓋癌症醫院，未來自己當選總統，會全力支持這個計畫，大家共同合作、公私合作對抗癌症，提高人民福祉。

賴清德也拜託嘉義鄉親支持王美惠，賴表示，王美惠從議員、立委都跟大家在一起，不只深耕基層也專業問政，其競選對手指控王美惠爭取前瞻建設最後一名，但前瞻建設是要縣市政府寫計畫給行政院，沒有計劃或寫不好，立委也無法爭取，嘉義市府爭取最後一名，不是要換立委，而是要換市府，自己看不懂，為何國民黨候選人在給自己的市政府漏氣，這種手段剛好凸顯嘉義市府爭取建設不力、對不起嘉義市民。