郭台銘退選後首發聲　憶亡弟郭台成：12月是他的生日月

▲鴻海創辦人郭台銘日前宣布退出2024總統大選。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

成功達成連署門檻，獲2024總統大選參選資格的鴻海創辦人郭台銘日前宣布退選，低調幾天後2日首度發聲，提到因血癌離世的先弟郭台成，12月是他的生日月，而他跟自己的亡妻林淑如，是他人生遇到的兩個最大的打擊。

郭台銘說，他與郭台成手足情深，從小就會帶著他，只要跟媽媽說，要帶小弟出去走一走，媽媽絕對百分百放行。他常背著郭台成去打彈珠，有時輸光了，郭台成還會幫他拿回幾顆彈珠，而2007年7月，郭台成因血癌過世了，一晃眼，已過了15個年頭。

郭台銘摘錄回憶錄中的幾段文字，提到當時林淑如過世不到一年，弟弟郭台成又被發現罹患「急性骨髓性白血病」。他們兄弟兩個人雖然差12歲，但是郭台成最像他，他也一直把他當作接班人予以培養。那時候林淑如才剛過世沒多久，對他來講是一個非常大的打擊，他願意不計任何代價來醫治好郭台成。

郭台銘說，郭台成走了以後，他雖然傷痛，但告訴自己，不能被打倒，他只有意志消沉一天，第二天就跟大家說，「我希望我弟弟這些失敗的經驗，大家可以記取教訓，可以繼續用在其他病人身上。」因為先妻和先弟的先後離世，讓他了解了這個世上所有為癌症所苦的人們，究竟面對的是多麼艱酷的的一場奮戰，所以決定在台灣興建癌症醫院的夢想，也因此正式啟動。