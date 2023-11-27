幕後／登記前12小時的關鍵決策　郭台銘認同「整合派」促政黨輪替

▲郭台銘一路以來為國奉獻，由核心幕僚草擬最後的「成全」聲明，給支持者政黨輪替的希望。（圖／資料照）

政治中心／綜合報導

2024總統大選最終以三角督成局，關鍵在鴻海集團創辦人郭台銘最後選擇不登記參選，據了解，在登記前的12小時，郭辦內部來自苗栗的一線核心幕僚，與郭台銘長談後取得共識，讓郭最後決定成全，雖藍白最後未完成整合，但仍成功保全2024政黨輪替的希望。

郭台銘陣營在競選過程中，郭辦幕僚團隊幾經異動，但一直在核心圈最關鍵的兩組幕僚團隊，分別是來自苗栗的「整合派」，以及來自屏東周家的「主戰派」。郭辦人士指出，整合派不斷向郭台銘沙盤推演總統大選的走向，最終說服郭台銘守住「主流民意大聯盟」的初衷，因此在連署篤定過關之後，郭辦的主要任務就往促成政黨輪替前進，郭台銘也在內部會議定調，若能完成政黨輪替，個人是否出現在總統選票上已不重要。

在11月連署過關且副手賴佩霞的國籍問題也處理完畢後，正式拿到參選門票的郭台銘，更積極出手斡旋藍白的矛盾，不斷與藍白雙方保持溝通。就在登記參選的當週，柯文哲與侯友宜陣營不約而同地找上郭台銘，希望郭能扮演「桶箍」的角色。即便自己曾經吃過民調的虧，但郭台銘仍力勸藍白雙方不要在民調問題上意氣之爭，直到23日的君悅飯店會議，郭台銘仍希望柯侯二人能有良性溝通，但最終仍因民調解讀而破局。

令人意外的是，到了登記截止的24日當天，由屏東周家為主的主戰派幕僚，卻力勸郭台銘應說服柯文哲以「郭正柯副」之姿參選到底，並對郭台銘打包票，若郭柯配則全台藍營縣市長與議長都將公開站出來相挺，徹底邊緣國民黨，此舉讓郭台銘陷入內部決策的兩難困境，但在國民黨對郭堅壁清野的軍令下，寄望地方倒戈已不符合政治現實。

來自苗栗的整合派幕僚力阻主戰派，再向郭台銘分析政治現實，以及參選到底對國家前途的負面影響，並請郭台銘踩穩「主流民意」的初衷，能在維持中華民國政局穩定的大前提下做下決定。最終說服郭台銘取得共識，也符合郭台銘一路以來為國奉獻的核心理念，並由該核心幕僚草擬最後的「成全」聲明，給支持者政黨輪替的希望，並為郭台銘在2024關鍵一戰中，留下伏筆。