原盼君悅會談促「藍白郭」　柯文哲：郭台銘當公親、說服侯友宜當副手

▲藍白合23日會談現場，柯文哲、郭台銘、馬英九、侯友宜、朱立倫。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘與國民黨總統參選人侯友宜23日在台北君悅飯店會面，但最後氣氛火爆不歡而散，藍白合實質破局。面對當初找侯友宜到君悅的目的，柯文哲27日坦言，當時想說服侯友宜，為什麼不用最強組合去選，也就是要說服侯友宜擔任副手，並讓郭台銘當公親，用出「在野大團結」形象，促成「藍白郭」。

柯文哲27日中午接受《飛碟午餐 尹乃菁時間》專訪，被問到23日當天找郭台銘、侯友宜去君悅，是希望達成什麼樣的結果？柯文哲表示，最一開始的想法是，如果郭台銘要當公親，就來個「在野大整合」，也就是「藍白郭」。

柯文哲提及，讓郭台銘當公親，因為對方當初說過參選目的是為了「在野整合」，所以他本來的想法是用個「在野大團結」的形象，也就是「藍白郭」，由郭台銘當老大，然後讓大家解決；本來最不濟還有「藍白和（和平）」，結果後來變成鬧劇，「我在上面都覺得很尷尬，怎麼⋯搞什麼鬼。」

至於當天除了郭台銘當公親之外，有沒有希望侯友宜當副手、自己當正的？柯文哲稱，一開始合作就是認知問題，對民眾黨來講是「選舉要怎麼選才會贏」、「合作目的是選贏」、「贏過賴清德」，結果發現國民黨的目的是「贏過柯文哲」，然而贏過柯文哲沒有用，最後選不贏民進黨總統參選人賴清德的話，有什麼用？

柯文哲認為，自己跟國民黨邏輯不一樣，「不是用最強組合去選嗎？怎麼不是用最強組合去選？所以我覺得也要說服侯友宜。」主持人追問，要說服侯友宜什麼，是說服侯友宜當副手嗎？柯文哲直言「對啊！」但後來才知道民眾黨太天真，國民黨百年泱泱大黨，「什麼黨中央提名的⋯我看算了吧！」國民黨跟民進黨不一樣，民進黨是比較靈活的，國民黨不行。

主持人詢問，柯希望說服侯當副手，不就是想「以小吃大」嗎？柯文哲說，自己只是想贏得選舉，選完後大部分立法院、行政院還是以國民黨為主，民眾黨現階段也沒能力併掉國民黨。