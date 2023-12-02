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供應商提供假零件！「歐洲最大廉航」也受害　全球上千客機剉咧等

供應商提供假零件！「歐洲最大廉航」也受害　全球上千客機剉咧等

▲ 英國AOG Technics的假零件風暴持續延燒歐美航空界。（示意圖／Unsplash）

圖文／CTWANT

歐美航空界「假零件」風暴餘波盪漾，英國AOG Technics今年9月被爆出使用偽造合格證書，提供偽造的發動機部件給多家航空公司，掀起嚴重飛安隱患。歐洲最大廉航瑞恩航空（Ryanair）日前也確認供應鏈存在AOG的引擎部件，再度引起外界憂心。

歐洲航空安全局（EASA）數月前發現AOG提供的零組件授權證書大都是偽造，且實際製造商既沒有生產證書，也不是該零件原生產者。由於這類偽造發動機零件流入供應鏈情況相當罕見，又發生在「世界上最普遍的渦輪扇發動機」CFM56，導致波音737及空巴A320等最受市場歡迎客機受到波及，消息一出立刻掀起譁然。

瑞恩航空則在近日的例行性維護檢查中發現，2架737客機發動機零件的合格證明是偽造，來源也是AOG，緊急替換所有問題零件。執行長歐萊瑞（Michael O'Leary）上月30日表示，公司營運不會受到影響。此外，包含這次瑞安航空在內，各航空公司受影響的737及A320客機均是「上一代」版本，目前還未傳出新批次受影響。

除瑞安航空外，達美航空（Delta Air Lines）、美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）都是這次假零件受害者，目前還未釐清全球數千架使用CFM56發動機的客機中，是否仍留有AOG假零件。另飛機上任何物件，都須經安全驗證以保證飛行安全，若假零件無法同樣耐用，將牽涉全球旅客生命安全。

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