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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸接受阿富汗塔利班派駐大使　創全球首例

▲▼ 塔利班武裝份子。（圖／路透）

▲塔利班武裝份子。（圖／路透）

文／中央社

美國之音（VOA）中文網報導，阿富汗塔利班政權1日宣布，中國正式接受阿富汗駐北京大使。此舉使中國成為塔利班2021年8月奪得阿富汗統治權以來，第1個接受阿富汗大使的國家。

這項報導指出，中國方面尚未證實這項消息。而中國和全球其他國家到目前為止，都未正式承認事實上已由塔利班領導的阿富汗政府。

據報導，阿富汗塔利班政權外交部發表聲明指出，中國外交部禮賓司長洪磊1日接受了阿富汗新任駐中大使卡里米（Asadullah Bilal Karimi）的國書副本，並指卡里米的到來，是北京和喀布爾之間「進一步加強和擴大積極關係的重要一步」。

聲明指出，洪磊並表示，中國尊重阿富汗的國家主權和人民決定，不干涉阿富汗內部事務，過去也沒有這樣做過。

卡里米則向中方保證，阿富汗境內「沒有任何人受到威脅」，區域穩定與安全符合所有人的利益。

報導指出，卡里米今年僅30歲出頭，先前是阿富汗塔利班政權新聞部的副發言人。

根據報導，2022年9月，中國成為全球第1個向阿富汗塔利班政權任命新大使的國家。至於其他國家，約有20國讓原任大使留任，或是任命大使館最高官員擔任臨時代辦，而臨時代辦就不需向駐在國政府遞交國書。但美國等西方國家已將駐阿富汗使館遷往卡達，以協助流亡海外的阿富汗人。

今年10月，中國政府還邀請塔利班政權代表參加「一帶一路」論壇，成為塔利班政權上台以來，首次參加高規格的國際性多邊會議。

報導指出，北京一直尋求維持與塔利班政權的密切接觸，以防止這個飽受衝突蹂躪的國家再次陷入混亂，理由是可能會鼓勵反對中國的武裝分子，利用阿富汗領土威脅中國的安全。

此後，部分中國國企和民企表現出投資阿富汗的興趣，最近幾個月並有一些企業與塔利班政權簽署合約。然而，國際銀行業的制裁行動，阻止了外國投資者對塔利班政權採取重大措施。

根據報導，聯合國已排除把阿富汗席位給予塔利班政權的可能性，直到他們解決國際社會的關切並改善婦女待遇為止。

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