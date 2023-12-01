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陸新版外國人永久居留證啟用　「五星卡」登場首日50人領取

▲首批50名外籍人士領到大陸新版外國人永久居留證。（圖／翻攝大陸國家移民管理局）

▲首批50名外籍人士領到大陸新版外國人永久居留證。（圖／翻攝大陸國家移民管理局）

記者魏有德／綜合報導

大陸新版外國人永久居留身份證今（1）日正式簽發啓用，這個新版證件加入大陸五星元素，因此被稱為「五星卡」。開放領取首日，共有50名分別來自美國、德國、英國、法國、俄羅斯、瑞典、新加坡、韓國等二十餘個國家的外籍人士取得首批「五星卡」，在北京、天津、上海、廣東等地，還有不少永久居留外國人前來咨詢申請換發「五星卡」。

大陸國家移民管理局官方微信公眾號文章稱，「五星卡」由國家移民管理局簽發，是經批准在中國境內永久居留外國人的法定身份證件，「持證人可在需要證明個人身份的場合作為個人身份憑證單獨使用，無須再出示其外國護照。」

▲大陸新版外國人永久居留證。（圖／CFP）

▲大陸新版外國人永久居留證。（圖／CFP，下同）

該移民管理局負責人提到，「五星卡」優化證件資訊存儲方式，還採用更先進的防偽技術，增強個人資訊保護和數據安全，「國家移民管理局會同有關部門大力推進各相關行業領域應用系統、設施設備的適配性升級改造，便於持證人在交通出行、生活消費、金融通信等公共服務、政務服務領域和互聯網平台使用。」

▲大陸新版外國人永久居留證。（圖／CFP）

該負責人強調，簽發啓用「五星卡」是國家移民管理局服務保障國家高水平開放，提升在華外國人管理服務資訊化水平的重要舉措，有利於更好地服務海外人才來華投資興業、創新發展和工作生活，為我國經濟社會高質量發展做出更多的貢獻。
 

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