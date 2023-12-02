海底撈19歲天菜店員！「特別服務」超會撩　脫下口罩女網友更嗨翻

記者鄭思楠／綜合報導

在多位人氣店員的賣力表演下，點「科目三」舞蹈已然成為了不少顧客去大陸海底撈的必打卡項目。其中，大陸江陰海底撈的19歲男店員，相貌清秀身高194公分，跳起「科目三」妖嬈十足，還會和女顧客特別親密互動，雖然已死會，卻引起無數女網友暴動。之後，他脫下口罩的模樣也被曝光，顏值不減，相當斯文帥氣。

極具節奏感的音樂，搭配花手、扭腰、擺胯、崴腳的舞步，讓海底撈憑藉「科目三」再一次在網路上實現了現象級的爆紅。在抖音平台上，僅「海底撈科目三舞蹈來上分了」這個話題，便吸引了超過15億次的播放。

▲海底撈男店員「不望星」。（圖／翻攝自影片）

其中，一名來自江陰海底撈的男店員爆紅。他和來自大連、福州、青州等地的多家海底撈門店的工作人員，被網友們送上了「海底撈四大男模」的稱號。

網上瘋傳，這名海底撈男店員19歲，社交軟體暱稱為「不望星」，目前已經有妻子。影片顯示，「不望星」跳起科目三可謂妖嬈十足，扭腰、擺胯，圍觀的顧客都為他絲滑的舞步尖叫。不僅如此，他還會曖昧走位，給不同桌的女客人發送愛心，甚至還會進行撩妹互動，和對方掌心相印等等。

據《雷達財經》報導，在全網網友的熱捧之下，大陸海底撈的多位工作人員如今搖身一變成為了抖音的新晉網紅，海底撈許多門市的生意也因此變得十分火爆。

這次海底撈「科目三」中較為出圈的工作人員，包括「一只明」和「不望星」等人。前述兩人的抖音粉絲數目前已經分別飆升到了31.1萬和12.2萬的規模，且粉絲數據仍在不斷上漲之中。

11月26日，因為爆紅，「不望星」還獲得了公司發放的3,000元（人民幣，下同）的獎金。留言區還有網友爆料稱，後來還追加了2,000元的獎金。

所謂「科目三」，一個被廣為傳播的說法是，源自廣西某婚禮現場多人歡歌起舞的場景。此後坊間還流傳，廣西人一生中會經歷三場考試，「科目一」為唱山歌，「科目二」為嗦米粉（吃米粉），「科目三」則是這套有著絲滑小連招的動感舞蹈。

▼他脫下口罩顔值也頗高。（圖／翻查攝自影片）