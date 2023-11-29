「科目三」熱潮！　海底撈店員崩潰直呼：學舞壓力超大

記者廖翊慈／綜合報導

大陸海底撈門市近期掀起「科目三」土味舞熱潮，不少顧客到店內用餐都要點上「科目三」，各家海底撈店員為了學舞下了不少工夫。杭州一海底撈店員甚至表示，「因杭州門市的來客量一直都是全中國前幾名，忙到不行還要擠出時間學舞，壓力非常大。」

據《中國經濟周刊》報導，近日海底撈店員跳「科目三」舞蹈火熱，多個相關話題衝上熱搜，並引發網友大討論。不過也引發兩極看法，有不少網友認為很吵很不舒服，吐槽「又土又難看，還這麼多人追捧」，還有人直呼「真的不能再跳了，考科目三都完全搜不到科目三的教程了」。

▲海底撈小哥跳科目三爆紅。（圖／翻攝自秒拍）

據悉，「科目三」全名為「廣西科目三」，源自廣西一婚禮現場多人歡歌起舞的場景。此後便流傳，「廣西人一生中會經歷三場考試，科目一唱山歌，科目二嗦米粉（吃米粉），科目三跳舞」。今年六月，一名抖音創作者「神不在邯鄲」分享了他改良版的科目三舞步，並配以一笑江湖DJ版音樂，一套絲滑動作瞬間走紅全網。

多家海底撈門市表示，之前來用餐的客人「點單」讓店員跳「科目三」的有不少，所以門市開始自學。只要顧客用餐時想看，就可以讓店員跳。不過也有少數海底撈門市表示，店員尚未學會，暫不提供舞蹈服務。

▲不少顧客到海底撈為的就是點單「科目三」。（圖／翻攝自秒拍）

「科目三」爆紅後，網傳這些能夠跳舞的海底撈店員月薪超過1.2萬元（約台幣5.3萬元）。對此海底撈相關負責人回應，鼓勵門市夥伴結合自身專長和顧客需求進行各類創新，並設立了相應的創新激勵獎金機制。

杭州一家海底撈的店員表示，「科目三」爆紅後，杭州各門市的壓力非常大，「因為全中國的海底撈，杭州的生意都是排前幾的，你想這麼忙了，我們還得學跳舞，網上新的舞蹈一波又一波，根本學不過來。」

報導指出，雖然「科目三」的熱潮反映兩極，但對於海底撈總體來說，仍是不錯的行銷手段，雖為短期熱度，不過未來仍會出現第二個如科目三一樣的舞蹈潮流。站在顧客的角度來說，花一樣的錢，還有節目看，體驗感當然再好不過了。