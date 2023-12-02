　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

記者柯振中／綜合報導

大陸抖音神曲「科目三」在網路上掀起熱潮，就連大陸海底撈的店員都開始在店內表演。不過，近日有消息傳出，疑似有顧客不滿「科目三」太吵，與隔壁點播的顧客發生衝突，雙方進而大打出手，甚至驚動警方到場，消息也在網路上引發熱議。

綜合陸媒報導，有名顧客11月28日到江蘇淮安的一間海底撈吃飯慶生，期間點播了一首「科目三」來欣賞，沒想到因為音樂太過大聲，吵到了隔壁用餐的顧客，隔壁顧客因此感到生氣，站起來開始嗆聲。

雙方因為一首科目三引起爭執，矛盾不斷升級，從單純的吵架變成互相推擠、大打出手，最後還驚動警方到場處理，讓許多大陸網友看傻眼。

許多網友留言痛罵，「吃飯就吃飯啊，搞得和10幾年前的KTV一樣」、「想跳科目三和擦玻璃的單獨去包廂行嗎？真的很吵」、「好好做餐飲吧，非得低俗舞蹈」、「這個科目三也不知道怎麼紅起來的，隔著螢幕看都覺得尷尬。」

▲▼海底撈跳科目三惹怒顧客。（圖／翻攝微博／星視頻）

▲▼海底撈跳科目三惹怒顧客。（圖／翻攝微博／星視頻）

▲▼海底撈跳科目三惹怒顧客。（圖／翻攝微博／星視頻）

而「科目三」究竟是什麼？事實上，這首「科目三」的原名為「廣西科目三」，原先「科目三」這三個字是指大陸駕照的考科之一，後來因為廣西某場婚禮當中，有群眾跳出了魔性舞蹈，因而出現了「廣西科目三」的說法，這項說法則是意旨廣西人一生當中會經歷3場考試，分別是唱山歌、吃米粉以及跳舞。

後來舞蹈經過改良，搭配上改編後附有節奏感的歌曲，在抖音平台上出現後，瞬間成為熱門影片，也有許多抖音使用者爭相模仿，「科目三」也因此變得愈來愈紅。

而海底撈可以點播「科目三」舞蹈的原因，是江蘇江陰某海底撈員工跳了這支舞蹈走紅，就連門市都給予獎金、表揚獎勵，消息傳開以後，立即有許多大陸顧客會在用餐時點播。

不過，因為評價褒貶不一，大陸已有許多海底撈門市出面，開始禁止員工提供「跳科目三」的服務，也不讓顧客點播，各門市的情況並不相同。

 
ET快訊
快訊／台南將軍區晚間驚傳槍擊命案　1男傷重身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

男子住飯店想煮熱水喝　打開熱水壺竟發現多雙襪子！

打麻將狂輸萬元！她氣炸「報警抓牌友」　自己也同歸於盡

男喊不想活得太累！竟給懷孕女友下藥「看你流血沒」　下場曝光

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

癌末男大生搭公車「遭一巴掌打暈」！女乘客逼讓座罵：別裝死

每天爽嗑5顆橘子！他竟罹患尿毒症　醫師曝原因：這類人別吃太多

她揉眼竟「掉出1條蟲」嚇傻！揪出雙眼寄生60多條　醫驚：相當少見

網紅小濤在非洲被捅7刀慘死　警尋血腳印上門...陸籍嫌犯正清理傷口

習近平視察上海　學者：將有更多新開放政策

正在辛苦打工！親生爸找上門「竟是億萬富翁」　他被拐25年秒認親

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

宋江新劇「惡魔變麻瓜」遭狠揍　撩金裕貞：想跟妳做某件事♥

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

林襄給記者摸胸驗貨

男子住飯店想煮熱水喝　打開熱水壺竟發現多雙襪子！

打麻將狂輸萬元！她氣炸「報警抓牌友」　自己也同歸於盡

男喊不想活得太累！竟給懷孕女友下藥「看你流血沒」　下場曝光

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

癌末男大生搭公車「遭一巴掌打暈」！女乘客逼讓座罵：別裝死

每天爽嗑5顆橘子！他竟罹患尿毒症　醫師曝原因：這類人別吃太多

她揉眼竟「掉出1條蟲」嚇傻！揪出雙眼寄生60多條　醫驚：相當少見

網紅小濤在非洲被捅7刀慘死　警尋血腳印上門...陸籍嫌犯正清理傷口

習近平視察上海　學者：將有更多新開放政策

正在辛苦打工！親生爸找上門「竟是億萬富翁」　他被拐25年秒認親

52歲男罹乾癬身心俱疲　擦藥後「全身包保鮮膜」才敢就寢

《旺卡》道具太美！甜茶忍不住偷回家　休葛蘭狂抱怨：為養小孩才接演

18歲女失蹤近半年遺體化成白骨！前男友認了「載到山林棄屍」

男子住飯店想煮熱水喝　打開熱水壺竟發現多雙襪子！

陸22歲Coser自爆前夫找陌生男性侵　她婚內偷吃攝影師報復

張少挺／民眾黨頻頻操弄民調 終於踢到鐵板

已有400人死於自拍！　「20歲初女性」受害最多

獨／母子爭吵「全家勸架」失手殺人　1兒傷重不治！3人收押

打麻將狂輸萬元！她氣炸「報警抓牌友」　自己也同歸於盡

見證徐若熙投大巨蛋歷史首球　葉總買票進場支持

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

大陸熱門新聞

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

她揉眼竟「掉出1條蟲」嚇傻！60多條寄生雙眼

親生爸找上門竟是億萬富翁　他被拐25年激動認親

海底撈員工跳「科目三」爆衝突　2桌人打起來

網紅小濤在非洲被捅7刀慘死 警尋血腳印上門...陸籍嫌犯正清理傷口

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

男喊不想活得太累！竟給女友下藥

打麻將輸萬元！她報警抓牌友　自己也出事

男子住飯店煮熱水喝　開壺竟見襪子

每天爽嗑5顆橘子！他竟罹患尿毒症...醫師曝原因

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

高中就因顏值爆紅！女神學霸驚人豪門家世曝

孕婦經常感冒一查確診愛滋…秒抓老公檢測崩潰

火鍋店驚見「正妹機器人」！真實身分曝光

更多熱門

相關新聞

冒充屏東大學「狂騙廠商78萬」！詐騙集團手法曝光

冒充屏東大學「狂騙廠商78萬」！詐騙集團手法曝光

詐騙集團冒充屏東大學員工名義進行詐騙，目前已有2位室內裝修業者各被騙39萬元，並向警方報案，屏東大學緊急呼籲廠商向該校求證，避免被騙。

嫌科目三太吵！海底撈顧客爆發爭執

嫌科目三太吵！海底撈顧客爆發爭執

陸海底撈已不讓跳「科目三」了

陸海底撈已不讓跳「科目三」了

「科目三」熱潮！海底撈店員直呼：壓力超大

「科目三」熱潮！海底撈店員直呼：壓力超大

港TVB年底前瘦身「裁員300人」 重組電視電商業務

港TVB年底前瘦身「裁員300人」 重組電視電商業務

關鍵字：

海底撈科目三員工舞蹈

讀者迴響

熱門新聞

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

護理師「172cm完美比例」鄉民讚爆：不科學

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

快訊／台南將軍區槍擊命案　1男身亡

台大醫示警院內黴漿菌個案增　「2不利條件」很難不流行

蔡尚樺沉默3天洩近況！　爆無縫小8歲球星

爆網紅Ricky想要「三妻四妾」　未婚妻控：還搶走公司

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

「桃園海森堡」教完書改製毒　煉出上億毒品

她揉眼竟「掉出1條蟲」嚇傻！60多條寄生雙眼

麻古連5天指定飲品買1送1！

懷疑丈夫偷吃女傭！人妻裝監視器見更心碎一幕

Netflix超狂片單來了！4大台片將上架

即／台南手搖飲料店大火　在地人：又少一間

更多

最夯影音

更多
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面