海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

記者柯振中／綜合報導

大陸抖音神曲「科目三」在網路上掀起熱潮，就連大陸海底撈的店員都開始在店內表演。不過，近日有消息傳出，疑似有顧客不滿「科目三」太吵，與隔壁點播的顧客發生衝突，雙方進而大打出手，甚至驚動警方到場，消息也在網路上引發熱議。

綜合陸媒報導，有名顧客11月28日到江蘇淮安的一間海底撈吃飯慶生，期間點播了一首「科目三」來欣賞，沒想到因為音樂太過大聲，吵到了隔壁用餐的顧客，隔壁顧客因此感到生氣，站起來開始嗆聲。

雙方因為一首科目三引起爭執，矛盾不斷升級，從單純的吵架變成互相推擠、大打出手，最後還驚動警方到場處理，讓許多大陸網友看傻眼。

許多網友留言痛罵，「吃飯就吃飯啊，搞得和10幾年前的KTV一樣」、「想跳科目三和擦玻璃的單獨去包廂行嗎？真的很吵」、「好好做餐飲吧，非得低俗舞蹈」、「這個科目三也不知道怎麼紅起來的，隔著螢幕看都覺得尷尬。」

▲▼海底撈跳科目三惹怒顧客。（圖／翻攝微博／星視頻）



而「科目三」究竟是什麼？事實上，這首「科目三」的原名為「廣西科目三」，原先「科目三」這三個字是指大陸駕照的考科之一，後來因為廣西某場婚禮當中，有群眾跳出了魔性舞蹈，因而出現了「廣西科目三」的說法，這項說法則是意旨廣西人一生當中會經歷3場考試，分別是唱山歌、吃米粉以及跳舞。

後來舞蹈經過改良，搭配上改編後附有節奏感的歌曲，在抖音平台上出現後，瞬間成為熱門影片，也有許多抖音使用者爭相模仿，「科目三」也因此變得愈來愈紅。

而海底撈可以點播「科目三」舞蹈的原因，是江蘇江陰某海底撈員工跳了這支舞蹈走紅，就連門市都給予獎金、表揚獎勵，消息傳開以後，立即有許多大陸顧客會在用餐時點播。

不過，因為評價褒貶不一，大陸已有許多海底撈門市出面，開始禁止員工提供「跳科目三」的服務，也不讓顧客點播，各門市的情況並不相同。