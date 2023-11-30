陸海底撈不讓跳「科目三」了！　門市回應：公司發了管理規定

▲有網友表示，部分海底撈不讓跳科目三了。（圖／翻攝自小紅書@蘇蘇）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸海底撈門市近期因店員跳「科目三」一事引起兩極看法，在網路上越演越烈。一名網友「蘇蘇」表示，自己11月26日至海底撈用餐，點單「科目三」，工作人員回應她，「音樂有版權問題不能跳了。」不過也有網友表示，蘇州有門市只有中午跳，晚上就不能跳了。

據《大眾網》報導，近日，海底撈店員跳「科目三」在網上爆紅，引發種種熱議。小紅書網友「蘇蘇」26日以標題「海底撈科目三不用衝啦」寫下，「想來看個低配版科目三，結果工作人員說涉及版權問題，已經不讓跳了，省點錢，別來了。」

▲仍有部分海底撈門市能看到「科目三」。（圖／翻攝自小紅書@蘇蘇）

多數網友表示，仍在部分門市能看到科目三，只是限定時段了，「早該不跳了」、「建議實行I人E人分區」。也有人說，不點「科目三」改點「擦玻璃」了（另一種舞）。

一名海底撈上海門市的店員則回應，「公司昨（29）日確實下達了管理規定，有部分門市確實不跳了，有部分門市規定『科目三』只在限定用餐高峰時段跳，不是整日都跳，不會像之前那麼亂了，目前公司是這樣通知的，如果客人想看其他舞蹈，暫時沒有版權就跳不了了。」該名店員補充說道，客人想看什麼舞蹈，可以跳的話門市都會盡量安排。

不過也有醫生表示，「科目三」舞蹈在扭動過程中，需要膝關節和踝關節快速內外翻，因此韌帶以及關節軟骨承受的張力也比較大，很容易導致膝關節和踝關節外側韌帶的扭傷，也就是平時所說的「翻船」，嚴重時可能會發生骨折。