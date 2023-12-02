郭昱晴還原綠不分區徵詢過程　「小編不認識卓榮泰還以為是詐騙」

▲女星「萬老師」郭昱晴。（資料照／民進黨提供）



記者杜冠霖／台北報導

演出校園劇《麻辣鮮師》走紅的女星「萬老師」郭昱晴列入民進黨不分區立委名單第12順位，引起政壇不小討論，她今（2日）到「搶救王義川」活動站台助講，會前受訪時坦言，最初民進黨沒有她的電話、也不知道怎麼聯絡她，「卓榮泰主席請助理留電話給她的小編，但小編也不知道誰是卓榮泰、還以為這是詐騙，自己還花時間解釋了一下。」

政治評論員李正皓、新北市議員卓冠廷、圖文作家惡骨聯合領銜發起的「搶救王義川大兵行動」首場見面會今日登場，民進黨不分區候選人王義川、沈伯洋、郭昱晴等輪番進行專題演講，活動前也接受媒體聯訪。

對於不分區提名聯繫過程，郭昱晴表示，民進黨沒有她的電話、也不知道怎麼聯絡她，「卓榮泰主席請助理私訊我，我也有一個工讀生小編，回訊問是什麼事情？本來以為是要輔選或是活動要主持，結果卓榮泰的助理留電話、請我一定要打過去。」

郭昱晴坦言，當時小編也不知道誰是卓榮泰、還以為這是詐騙，自己跟她解釋了一下，後來也透過電話聯絡卓榮泰，最後才接上線。

郭昱晴致詞時也指出，這次收到不分區立委的徵召到提名只有短短時間，本來接到徵召電話前兩天，自己還跟爸爸說，「如果2年後民進黨徵召我，我可能會從政，講完兩天就接到電話，完全沒有太多時間考慮，也許是上天派給我的任務，在演藝區偏藍的環境，自己可能是少數的少數。」