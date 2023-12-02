「跪殺佛洛伊德」白人警獄中遭捅22刀重傷！　前黑幫被控謀殺未遂

▲ 蕭文在監獄圖書館遭刺成重傷，狀況穩定。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國明尼蘇達州明尼亞波利斯前警員蕭文（Derek Chauvin）因2020年5月壓頸殺害非裔男子佛洛伊德（George Floyd）入獄，11月24日遭另一名囚犯刺成重傷。聯邦起訴書指出，該名囚犯為前幫派成員，犯案前策畫整整一個月，連捅蕭文22刀，被控謀殺未遂。

CNN根據法庭文件報導，現年47歲的蕭文11月24日中午在亞利桑那州圖森監獄（United States Penitentiary, Tucson）的法律圖書館內，遭52歲囚犯圖斯卡克（John Turscak）持一把臨時製作的刀械連刺22刀，對蕭文造成嚴重傷害，且犯案前已經策畫約一個月。案發後監獄人員立即做出反應，使用辣椒噴霧制伏圖斯卡克。

圖斯卡克因擔任聯邦調查局（FBI）線人時犯下的罪行被判30年徒刑，在服刑中攻擊蕭文，事後聲稱，若獄警沒有如此迅速反應，他就會殺死蕭文。

他特意選在黑色星期五犯案，稱其為「黑人的命也是命」運動的象徵，也和墨西哥黑手黨犯罪組織的「黑手」標誌有關，除謀殺未遂以外還被控意圖謀殺、使用危險武器襲擊及造成嚴重人身傷害等3項罪名。

根據亞利桑那州聯邦檢察官辦公室新聞稿，「謀殺未遂及意圖謀殺的攻擊行為最高可判處20年監禁，使用危險武器襲擊及造成嚴重人身傷害的攻擊行為最高可判處10年監禁。」

蕭文於2020年5月25日跪壓佛洛伊德頸部及背部逾9分鐘致死，引爆全國各地「黑人的命也是命」示威活動，甚至蔓延全球。他因侵犯佛洛伊德公民權利被判處21年聯邦監禁，並因二級謀殺罪被判22年半州監禁，去年8月自安全級別最高的明尼蘇達州監獄轉往圖森監獄合併服刑，遇刺後雖傷勢嚴重但狀況穩定。