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未能延長停火「哈瑪斯的錯」！　布林肯：以色列正保護加薩平民

▲▼ 美國國務卿布林肯出訪以色列。（圖／路透）

▲ 布林肯結束中東行。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈1日未能延長停火協議，加薩戰火再起，據報不到1天內已造成184人死亡。美國國務卿布林肯指控，哈瑪斯在協議到期前夕在耶路撒冷發動槍擊，應為破壞協議使戰事重啟負責，並稱他相信以色列在恢復作戰行動的同時，正採取新措施保護加薩平民性命。

《紐約時報》報導，布林肯結束為期2天的中東行，離開杜拜前針對以哈未能延長停火一事表示，「重要的是了解為什麼停火會結束：是因為哈瑪斯。哈瑪斯違背自己許下的的承諾。」

他指出，就在為期7天的停火協議1日凌晨破裂的幾小時前，哈瑪斯11月30日「在耶路撒冷發動一起殘暴的恐怖攻擊」，造成3人死亡。以色列當局指出，2名巴勒斯坦槍手在耶路撒冷郊區一處公車站附近開槍，還導致另外6人受傷。

▲▼ 耶路撒冷公車站槍擊。（圖／路透）

▲ 耶路撒冷公車站槍擊造成3死6傷。（圖／路透）

布林肯還提及，哈瑪斯1日向以色列發射火箭彈，且未依約釋放人質；而以色列持續採取措施保護平民，包括發布公開訊息，公布基本上不會受到軍事攻擊的地點。

布林肯11月30日出訪以色列期間會見該國領導人，敦促他們降低平民傷亡，保護醫院及發電廠等關鍵基礎設施，並確保在下階段的戰爭中，人道主義救援能夠源源不絕地進入加薩。

他在杜拜出席COP28氣候峰會不久後發表上述談話，並在場邊會晤多個阿拉伯國家外交部長，包括埃及、巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國、約旦及巴勒斯坦自治政府，談論「如何走上一條通往公正和持久和平的道路」，以及朝向以色列與巴勒斯坦併存的兩國方案邁進。

另據《衛報》，哈瑪斯控制的加薩衛生部統計，停火協議1日到期以來，以軍空襲已導致184人死亡，至少589人受傷，死者多為婦孺。

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