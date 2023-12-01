吳崢揭張智倫家族炒地資產翻50倍　「左手當地主右手催政府開發」

▲張智倫與吳崢。（合成圖／翻攝自張智倫臉書／賴清德競選總部提供）



記者杜冠霖／台北報導

新北市中和區立委參選人吳崢今（1日）開記者會，指控國民黨地方家族利用民代職權，在地方維護自家利益，張智倫家族長期擔任立委和議員，在中和持有大量土地，利用職權要求政府加速開發，張慶忠大量收購土地的行為，為將來土地變更時主導土地發展，張智倫母親陳錦錠則多次在市議會提案「儘速評估用地取得」，背後獲利恐高達10億以上，是張家財產暴增50倍的煉金術。

吳崢表示，張智倫家族從政30年，財產竟暴增50倍，總資產保守估計最少111億，土地329筆。日前更在公眾場合口出狂言稱「在中和沒資產，就不是中和人」行徑跋扈。但中和約有八萬市民無自住房產，張智倫嚴重「階級歧視」的言論，應該社會道歉。

吳崢說，回頭檢視前立委張慶忠在2015年就曾公開表示，大量持有、收購土地的行為，是因為將來土地變更時，將有機會主導土地發展，並稱之為「小本經營」。這就是張慶忠、張智倫家族，長期擔任民代，利用職權炒地的自白。

吳崢表示，將張智倫家族三百筆土地一一檢視，讓土地惡霸、黑心建商，反對居住正義的地方家族現形。以中和的灰磘地區為例，灰磘地區過去是軍事設施管制區，張智倫家族持有灰磘段土地17筆共計1723坪，並且也在周遭地區持有土地，共計31筆。

吳崢出示公文表示，張智倫母親陳錦錠議員多次在市議會提案「儘速評估用地取得」明顯利用職權，炒作自家土地。張智倫家族利用職權搶得先機，要求市政府加速開發自家資產，光是這31筆土地，未來將至少獲益10億元。

吳崢說，上述這只是張家所有土地的十分之一，就能利用炒地獲利10億以上。由此不難發現，為何張智倫家族從政30年，立委加上議員月薪不過30餘萬，卻能在30年間，資產從2億成長50倍來到111億的天文數字。張智倫為家族出征參選，就是為了維護家族的私人利益。

▼吳崢控張智倫家族利用公職炒地。（圖／吳崢辦公室提供）

