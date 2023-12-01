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正在辛苦打工！親生爸找上門「竟是億萬富翁」　他被拐25年秒認親

記者鄭思楠／綜合報導

河北邢台男嬰解清帥25年前被人偷走，父親曾花光積蓄尋找兒子，但為了讓孩子回來後有個好的生活環境，他振作起來創業。之後，他成為了億萬富豪，發出懸賞百萬人民幣尋子，還為丟失的解清帥備下3套房產。時隔25年後，江西警通過高科技，尋找到解清帥，當時孩子正在四川打工，1日在老家河北邢台舉行認親儀式。

據《上游新聞》2022年報導，父親解克鋒在事業上算是頗有成就，並且家庭幸福美滿。他承包建築工程，還有四家混凝土公司，家裡還有三個孩子，但解克鋒心裡一直有塊沉重的石頭壓著，每次聊起這個話題，他都難以控制住情緒，這塊石頭便是他二兒子的丟失。

解克鋒認為，他的孩子就是被人帶走拐賣了。1998年，結婚5年的解克鋒正帶著妻子在邢台市創業，出身農村的他能吃苦，事業很快就有了起色。二兒子被帶走的那一年，家裡在邢台市橋東區新西街西頭小地道橋路北開一家店鋪，平日裡妻子在家看店，他則在邢台市承包了一些建築工程，那一年，工程量大，他幾乎每天都早出晚歸。

解克鋒回憶，1998年快要過年前，他又出去做工程了，留妻子一人在家一邊照看剛滿月的二兒子，一邊看店。某天下午5點多，解克鋒的妻子去店鋪附近100公尺左右的地方買菜，她心想著距離很近，便沒有鎖門，兒子則被放在店鋪後面的屋子。沒到10分鐘，她就買完菜回到了店鋪，但這時，家中已沒有了孩子的蹤跡。

▲河北邢台男子懸賞百萬尋子：為孩子準備了3套房。（圖／翻攝自上游新聞）

▲河北邢台男子懸賞百萬尋子。（圖／翻攝自上游新聞）

解克鋒說，據他妻子回憶，當時店鋪門口站著兩個年齡在35歲左右並有南方口音的男子，「回來後，兩個男的不見了，孩子也不見了。」解克鋒說，因為當時沒有目擊者，這是他們的猜測。

趕回家後，解克鋒說，他立馬報了警，也聯繫了幾十個親戚朋友，發動他們一起去邢台市的各大汽車站、火車站及大街上找人，一行人一直找到晚上12點多，但都沒找到二兒子。

到了第二天早上8點，家中又來了很多親戚朋友，「好多人提供線索，當時那個年代，買賣孩子的情況比較多，火車站、汽車站，親戚朋友都打聽著，誰家買孩子了，都過去看看是不是自己的孩子，結果都不是。」

▲河北邢台男子懸賞百萬尋子：為孩子準備了3套房。（圖／翻攝自上游新聞）

▲解克鋒尋子。（圖／翻攝自極目尋親）

孩子丟失之後，解克鋒和妻子開始了尋子之路，他們放棄了工作、放棄了掙錢，「我和老婆兩人一起，當時還沒有車，騎著自行車，在（邢台市）周邊，遠了坐公車，不方便的地方叫計程車。」解克鋒稱，整整1年多的時間裡，他和妻子都沒有收入，後來花光了家中幾萬元（人民幣，下同）的積蓄，「都花光了，不掙錢，連找孩子的路費、生活、租房子都沒錢了，不工作不行了。」

之後，解克鋒想明白了，要想繼續找孩子就要掙錢，這也是為了找回孩子後，可以給他一個好的生活條件。一晃20多年過去了，經過多年努力，解克鋒積累了一些財富。多年以來，他從事建築工程承包工作，而他的事蹟也在周邊生活圈子內傳開，很多人同情他的遭遇。

解克鋒說，源於他的遭遇和多年積攢的好口碑，越來越多的人願意把工程交給他，「給我好多工程，掙了不少錢。」如今的解克鋒還在繼續從事工程承包，並開了4家混凝土公司。他說，家裡為二兒子準備了3套裝修好的房子，「如果提供線索，給20萬，如果把孩子找到送回來，100萬。」為了找到孩子，解克鋒承諾，願用百萬重金酬謝送回兒子的人。

「找到孩子，是我這一生最大的願望」，解克鋒說，自己每次與父母聊天，他們都會問是否找到了解清帥，但自己每次都只能給予二老失望的答案。解克鋒說，自己的父母年事已高，他希望能讓二老在有生之年早日再次見到孫子。

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