16歲少女被「爸媽115萬賣掉」！奮力脫逃仍被逮　下秒被公安送回家

記者鄭思楠／綜合報導

四川一名16歲少女，家人收了26萬元人民幣（約新台幣115萬元）的聘金，將她賣掉，強迫嫁給當地一名男子。少女出逃到了廣東，卻被男方親友帶人奔赴廣東脅迫帶回，路經田東高速服務區時，她機智報了警，沒想到最後又被公安送回了家，悲慘遭遇點燃萬千網友的怒火。

▲未成年少女被爸媽26萬賣了。（圖／翻攝自廣西新聞頻道）

據《廣西新聞頻道》報導，「我爸媽把我賣給他們的啊」，2月14日，田東縣公安局接到報警稱，一未成年女子在田東高速服務區被人脅迫急需解救。

警員調查得知，被解救的少女小苦（化名）今年16歲，父母在沒有經過她同意的情況下，將她許配給當地男子，並收了26萬元（人民幣，下同）聘金，無力反抗的小苦選擇了出逃廣東打工。

男方為了找回小苦，帶上家人朋友奔赴廣東，強行控制小苦，從工廠宿舍強拉回四川老家。途經田東縣高速路服務區時，小苦以要上廁所為由，緊急求助服務區工作人員幫她報警。

報導稱，因涉及未成年人，隨後警方聯合縣民政局、婦聯等部門共同開展工作。了解事情來由後，田東警方幫她聯繫了家人，並將她送到了田東縣未成年人保護中心。17日，小苦的父親和二哥從四川趕來。隨後，工作人員為他們準備了路上食物和一些生活用品，幫助他們購買車票，把他們送上了回家的路。

大陸網友看完後續氣炸了，「女孩子自己都說是被賣了，新聞非要說成聘金說成結婚美化一下，把販賣人口的罪給抹去，名為聘金，實為買賣」、「送回家？推入火坑咯？」、「本來就是犯罪，警員和稀泥，這種情況應該提起公訴吧，以儆效尤」、「販賣人口被美化成為了聘金」、「就是被家人脅迫的，送回家怎麼辦？」、「真是黑暗的新聞，買賣未成年女性，被包裝成了聘金，公安在幹嘛？」。