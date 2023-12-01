高中就因顏值爆紅！「女神學霸」8年後退學創業　驚人豪門家世曝

▲郭文景（左）和與共同創辦人兼CTO Chenlin Meng（右）。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一名高中女生郭文景2015年12月12日被哈佛大學提前錄取，她酷愛編程，英文流利，顏值高，面試官誇她近乎完美。8年後，郭文景近日再度爆紅了，這次是以美國AI初創公司Pika Labs創辦人的身分。這家成立僅僅6個月的新創公司，融資5,500萬美元，估值達到了2億美元。

郭文景的母親是MIT（麻省理工大學）畢業的高材生，而父親則是大陸上市公司信雅達科技股份有限公司實控人郭華強。總部位於濱江的信雅達成立於1996年，是浙江首家在大陸主機板上市的軟體公司，也是大陸專業從事軟體產品的研究開發、系統整合、營運服務的高科技企業。

據了解，Pika已經獲得5,500萬美元融資。根據《富比士報》報導，Pika估值目前在2億美元至3億美元之間。

Pika成立於今年4月。創辦人郭文景與共同創辦人兼CTO Chenlin Meng，都是史丹佛大學AI Lab博士生。一位專注於NLP（自然語言處理）和圖形學，另一位主攻電腦視覺方向（2020年在史丹佛大學獲得數學本科學位），都有生成式AI的學術經驗。





▲她8年前就被陸媒曝光過。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

根據公開資料，郭文景在哈佛大學獲得數學學士學位，同時攻讀了電腦科學碩士學位，並轉至史丹佛大學攻讀博士學位，進行圖形學和NLP交叉領域的研究，曾在微軟、谷歌等公司實習擁有很強的工程和科研能力。Chenlin Meng是史丹佛大學電腦科學博士生，本科期間發表了5篇通用人工智慧方向的論文，在生成式AI領域有很深的研究。

今年4月，兩人雙雙從史丹佛大學退學創業，成立了Pika labs，想要打造一個更容易使用的人工智慧影片產生器。Pika labs的官方部落格寫道，「我們對Pika的願景是讓每個人都能成為自己故事的導演，並激發出我們每個人的創造力。」在過去的2個月裡，Pika的Discord伺服器人數已增長到超過16萬，用戶數量已經達到50萬左右，並且現在每周都有數百萬新影片生成。

郭文景出生於美國，在杭州長大，從小就接觸編程，從本科開始留學，被哈佛大學提前錄取。根據《中國日報網》報導，2015年，哈佛大學本科校友面試官、哈佛大學中國秘書長湯玫婕面試了郭文景，對她讚不絕口，「我在中國區面試6年，她是最優秀的學生之一。她的電腦水平，放在美國同年齡的女程式設計師中，也是最頂尖的。她在美國大學預科考試中5門滿分，英語非常流利，顏值還高，簡直是近乎完美。」