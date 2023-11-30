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大陸 大陸焦點 特派現場

習近平赴上海考察期交所 　新華社：關鍵時間點釋放重要訊號

▲▼習近平訪上海期交所。（圖／新華社）

▲習近平訪上海期交所。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國家主席習近平28至29日在上海市考察調研，期間赴上海期貨交易所等地。官媒《新華社》說，這是在關鍵時間點的考察，釋放出重要訊號。

據《央視新聞》29日報導，中共總書記習近平28日至29日在上海市考察調研。他先後考察上海期貨交易所、上海科技創新成果展、閔行區新時代城市建設者管理者之家，了解上海增強國際金融中心競爭力、推進國際科技創新中心建設、保障性租賃住房建設等情況。

報導强調，習近平在上海市考察調研，來到上海期貨交易所，瞭解上海增強國際金融中心競爭力等情況。

據《新華社》報導，習近平自中共18大以來，已六次到上海考察調研。而他此行針對深入研究金融、科技和民生工作，釋放出幾個訊號：一是金融要更好服務實體經濟；二是中國式現代化關鍵在科技現代化；三是城市建設要堅持以人民為中心。報導指出，繼續當好全國改革開放排頭兵、創新發展先行者是習近平對上海一以貫之的要求。

報導提到，習近平此行第一站即到上海期貨交易所考察，從時間上看，是在中共中央金融工作會議召開後不到一個月，顯示出對推動大陸金融高品質發展，加快建設金融強國的重視與期望。

▲▼習近平訪上海期交所。（圖／新華社）

上海期貨交易所位於浦東新區陸家嘴金融城，自1999年設立以來，是大陸全國性金融要素市場，也是上海國際金融中心的重要組成部分，其中，該交易所期貨選擇權品種從3個發展到32個。報導指出，習近平2007年在擔任上海市委書記時就曾到上海期貨交易所考察。當時中國期貨市場還是個新事物，如今已在亞洲乃至全球市場具有舉足輕重的地位。

報導稱，更好服務實體經濟，是習近平對大陸金融高品質發展的要求。此次中共中央金融工作會議已明確提出，「堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨」、「金融要為經濟社會發展提供高品質服務」。

▲▼習近平訪上海期交所。（圖／新華社）

報導稱，習近平此行亦前往位於張江科學城的上海科技創新成果展視察。習近平此前曾在今年大陸全國兩會上強調，「能不能如期全面建成社會主義現代化強國，關鍵看科技自立自強，必須緊緊扭住高水平科技自立自強這個『牛鼻子』，以科技創新推動高品質發展。」

報導强調，從金融、科技再到民生，習近平此次上海行表明，要從高品質發展到高品質生活，這是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的題中應有之義。

報導指出，上海正在加速建設國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新「五個中心」。此次考察對於做好上海當前工作、部署大陸明年經濟社會高質量發展具重要意義。

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