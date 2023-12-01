頭髮剪一半「跑去玩電腦」他怒給1星！老闆直球回　風向竟神轉

▲理髮示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友先前到一間家庭理髮店剪頭髮，結果老闆剪到一半，竟跑去玩電腦，而助理則在旁邊說些奇怪的話，氣得他怒給1星評價。事後，老闆親上火線回應，沒想到戳笑眾多網友，還有不少人直言，「雖然有點超乎常理，但我支持老闆。」

網友在「爆廢公社」PO出Google評論截圖，笑說「雖然是幾個月前的評論了，但頭髮剪一半去玩電腦是什麼鬼？而且老闆還承認了，避免影響生意所以馬掉店家。」

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從照片可見，一名顧客氣憤留言，「這家店是來報復社會的，剪得如何見仁見智，但老闆剪髮態度全程不爽，剪一半還跑去玩電腦，還有位天兵助理會在旁邊講一些莫名其妙的話，奇葩店家。」

▲老闆超直球回應。（圖／翻攝自爆廢公社）

聞言，老闆親自回應，「你說的我都承認，我在一個社區型的家庭理髮，收費也才200元，要怎樣報復社會！玩遊戲很過分嗎？角色被攻擊了先去處理一下，你哪有這麼急？還有你都聽出來助理妹妹說話怪怪的，難道你聽不出來，她是身心障礙的遲緩兒嗎？你這樣說是不是有點不道德呢？」

看完老闆的說法，網上風向大逆轉，網友們紛紛表示，「老闆不迴避問題，給讚」、「願意請遲緩兒...好吧給原諒」、「角色不能死啊，可以理解」、「這件事我站在老闆這邊」、「照顧弱勢群體，給老闆一個讚」、「一家理髮店願意請一個遲緩兒當助理，覺得值得敬重」、「老闆現實與虛擬，兩個世界的人物都拯救，沒問題啊」。

另外，也有不少人笑說，「是誰攻擊了老闆的村莊」、「角色被攻擊，不趕快放下手邊的事情去處理，才天理不容，我挺老闆」、「老闆證實了負評」、「這老闆很有個性」、「老闆，剪髮的時候要開外掛呀」。

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