5星座注意！　過年前當心血光之災

▲5星座過年前防血光之災。（示意圖／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

再過不到100天，就要迎接2024農曆新年，塔羅牌老師艾菲爾提醒，雙子座、處女座、牡羊座、巨蟹座、天秤座過年前當心血光之災。

第五名天秤座：交通安全、避免爭執

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在農曆新年前，天秤座要注意自己的交通安全和人際關係，不要因為魯莽或衝動而造成事故或爭執。例如不要在駕駛時違反交通規則或打電話，也不要和別人發生口角或爭吵。

天秤座的人通常很有風度和公平感，但是在這段時間裡，可能會因為情緒波動或壓力而失去平衡感。如果能保持冷靜和禮貌，多關心和體諒別人，就能減少不愉快的事件。

第四名巨蟹座：居家安全、小心火燭

在農曆新年前，巨蟹座要注意自己的居家安全和防火意識，不要因為疏忽或大意而引起火災。例如不要在家裡使用過多的電器或延長線，也不要在睡覺前忘記關掉火爐或蠟燭。

巨蟹座的人通常很重視家庭和情感，但在這段時間裡，可能會因為忙碌或分心而忽略了一些小細節。如果能夠定期檢查家中的電路和消防設備，就能保障自己和家人的安全。

第三名牡羊座：不能貪快、不能生氣

在農曆新年前，牡羊座要注意自己的情緒控制和速度感，不要因為貪快或生氣而招惹麻煩。例如不要在開車或做事時超速或冒進，也不要和別人發生衝突或爭吵。

牡羊座的人通常很有活力和勇氣，但是在這段時間裡，可能會因為急躁或衝動而做出錯誤的判斷。如果能夠冷靜思考，多聽別人的建議，就能避免不必要的傷害。

第二名處女座：粗心大意、磕磕碰碰

在農曆新年前，處女座要注意自己的細節處理能力，不要因為粗心而造成傷害。例如不要在家裡亂放東西，也不要在路上分心或玩手機。

處女座的人通常很講究秩序和完美，但是在這段時間裡，可能會因為壓力或疲勞而失去專注力。如果能夠放鬆心情，多休息和運動，就能減少磕磕碰碰的機會。

第一名雙子座：不宜爬高、旅遊小心

在農曆新年前，雙子座要特別注意自己的安全，不要因為好奇心或冒險精神而做出危險的行為。例如不宜爬高或攀岩，也不要在旅遊時走進未知的地方。

雙子座的人通常思維敏捷，喜歡嘗試新鮮事物，但在這段時間裡，要多聽別人的意見，不要太過自信或固執。如果能夠謹慎行事，就能避免血光之災。

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