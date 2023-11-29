　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5星座注意！　過年前當心血光之災

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩 冷氣團 強烈冷氣團。（圖／記者屠惠剛攝）

▲5星座過年前防血光之災。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

再過不到100天，就要迎接2024農曆新年，塔羅牌老師艾菲爾提醒，雙子座、處女座、牡羊座、巨蟹座、天秤座過年前當心血光之災。

第五名天秤座：交通安全、避免爭執

[廣告]請繼續往下閱讀...

在農曆新年前，天秤座要注意自己的交通安全和人際關係，不要因為魯莽或衝動而造成事故或爭執。例如不要在駕駛時違反交通規則或打電話，也不要和別人發生口角或爭吵。

天秤座的人通常很有風度和公平感，但是在這段時間裡，可能會因為情緒波動或壓力而失去平衡感。如果能保持冷靜和禮貌，多關心和體諒別人，就能減少不愉快的事件。

第四名巨蟹座：居家安全、小心火燭

在農曆新年前，巨蟹座要注意自己的居家安全和防火意識，不要因為疏忽或大意而引起火災。例如不要在家裡使用過多的電器或延長線，也不要在睡覺前忘記關掉火爐或蠟燭。

巨蟹座的人通常很重視家庭和情感，但在這段時間裡，可能會因為忙碌或分心而忽略了一些小細節。如果能夠定期檢查家中的電路和消防設備，就能保障自己和家人的安全。

第三名牡羊座：不能貪快、不能生氣

在農曆新年前，牡羊座要注意自己的情緒控制和速度感，不要因為貪快或生氣而招惹麻煩。例如不要在開車或做事時超速或冒進，也不要和別人發生衝突或爭吵。

牡羊座的人通常很有活力和勇氣，但是在這段時間裡，可能會因為急躁或衝動而做出錯誤的判斷。如果能夠冷靜思考，多聽別人的建議，就能避免不必要的傷害。

第二名處女座：粗心大意、磕磕碰碰

在農曆新年前，處女座要注意自己的細節處理能力，不要因為粗心而造成傷害。例如不要在家裡亂放東西，也不要在路上分心或玩手機。

處女座的人通常很講究秩序和完美，但是在這段時間裡，可能會因為壓力或疲勞而失去專注力。如果能夠放鬆心情，多休息和運動，就能減少磕磕碰碰的機會。

第一名雙子座：不宜爬高、旅遊小心

在農曆新年前，雙子座要特別注意自己的安全，不要因為好奇心或冒險精神而做出危險的行為。例如不宜爬高或攀岩，也不要在旅遊時走進未知的地方。

雙子座的人通常思維敏捷，喜歡嘗試新鮮事物，但在這段時間裡，要多聽別人的意見，不要太過自信或固執。如果能夠謹慎行事，就能避免血光之災。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

ET快訊
Google雲端驚傳資料遺失！　官方急提醒
美麗島民調／賴蕭配36.3%維持領先　侯康配支持度31.0％
快訊／天兵媽闖禍！　2歲女童被鎖車內
張育成下一步「不排斥台灣」！　歡迎中職各隊來談
37歲女星莊群施爆「死因是腦出血」！閨蜜淚PO遺容照
不只手搖杯正妹！　高雄「水果攤之花」掀暴動
賴蕭想請習近平吃台灣小吃　國台辦：「獨獨配」別自討沒趣
柯辰勳死前畫面被拍到！僅說3字消失　母淚求監視器遭拒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國一藝術課本「8個圈圈」是卡通人物！超多人答錯：真的難

國內兒童黴漿菌用藥暴增1.3倍！一度通報短缺　食藥署曝最新整備情況

清晨接5包木炭訂單！外送員「覺得怪」機智報案　成功救一命

「紐西蘭鮮奶零關稅」襲台　立委要求明確區隔國產與進口乳

不只手搖杯正妹！高雄「水果攤之花」也掀暴動：想吃水果了

引進印度留學生救台灣高教！學者籲招1萬人「畢業後可留台工作」

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

迎跨年出遊車潮！國道元旦3天「0~5時免收費」　疏運措施一次看

準備答應交往　曖昧對象突「坦承1事」妹子急：該繼續？全場笑翻

今晚「大台北等3區」降雨機率增！明起2波東北季風　北部濕涼4天

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

阿公牌「玉米濃湯」 黃金配方料多又暖胃

鄭容和逛夜市套圈圈成功超嗨！　第一次吃糖葫蘆：嗯～太好吃

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲　母慟：死在酒店員工更衣室

喵手握逗貓棒「對爸猛揮」　網見角色互換：逗人棒XD

搭機初體驗！萌貓15hrs飛程超乖巧 好奇心作祟...趴窗看天空融化網♥

國一藝術課本「8個圈圈」是卡通人物！超多人答錯：真的難

國內兒童黴漿菌用藥暴增1.3倍！一度通報短缺　食藥署曝最新整備情況

清晨接5包木炭訂單！外送員「覺得怪」機智報案　成功救一命

「紐西蘭鮮奶零關稅」襲台　立委要求明確區隔國產與進口乳

不只手搖杯正妹！高雄「水果攤之花」也掀暴動：想吃水果了

引進印度留學生救台灣高教！學者籲招1萬人「畢業後可留台工作」

泡麵之神公布「台灣10大最強泡麵」！　排名出爐

迎跨年出遊車潮！國道元旦3天「0~5時免收費」　疏運措施一次看

準備答應交往　曖昧對象突「坦承1事」妹子急：該繼續？全場笑翻

今晚「大台北等3區」降雨機率增！明起2波東北季風　北部濕涼4天

國一藝術課本「8個圈圈」是卡通人物！超多人答錯：真的難

柯文哲「2億美金」成懸案　綠委要他說出來：讓大家幫你討個公道

澳洲學者偕妻「買地定居恢復溪流自然狀態」　聯手水保署友善治溪

台灣敲碗！麥當勞ＸVerdy聯名包裝欠收藏　抹茶派流心雙餡一口爆漿

ETtoday登蘋果2023年熱門Podcast　「我在案發現場」獲編輯精選肯定

泰國新法通過！夜店可營業至「凌晨4時」　最快12／15上路

國內兒童黴漿菌用藥暴增1.3倍！一度通報短缺　食藥署曝最新整備情況

激戰國中小女友！男傳訊「沒爽到還很累」成鐵證　15萬換免囚

今年平均年薪近70萬！　年終僅1.08個月創10年新低

玄彬兒1歲了！　孫藝真甜曬「兒子跟她長超像」：可愛2萬倍

賓士突急切遭後方騎士叭兩聲　球棒隊下車遇辣椒槍秒龜縮

生活熱門新聞

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

LINE「8款免費貼圖」限時下載！DIOR、疊字生物超Q

明轉雨降6℃！「連下4天」地區曝　下周恐有冷氣團

黴漿菌難診斷！　醫揭「1症狀」懷疑線索

日議員減肥大變身　差點無法入境台灣

一天泡蝦場10小時！他「3年深夜做一樣事」　成超夯職人

他考上公職每月加班180小時！過來人出招神解

20歲歌手柯辰勳猝逝！飯店揭奪命關鍵5小時

5星座注意！　過年前當心血光之災

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

除了日本「哪些國家會想去3次以上？」　網秒答1地

薪水3萬！他養7個小三「有整串鑰匙還編號」

更多熱門

相關新聞

最懶得經營朋友圈星座Top 3

最懶得經營朋友圈星座Top 3

交友是入社會後的重要環節，但是有些人偏偏就厭世到懶得和外人相處，而且並非不擅長社交，而是到了新環境懶得交朋友，更懶得經營自己的朋友圈，以下就公開「最懶得交友」星座Top 3 ！

戀愛時最黏人的3星座！Top 1佔有慾強

戀愛時最黏人的3星座！Top 1佔有慾強

3組「星座配對」最難走下去　雙魚、獅子上榜了

3組「星座配對」最難走下去　雙魚、獅子上榜了

「6星座婆媳組合」愛吵架　最好保持距離

「6星座婆媳組合」愛吵架　最好保持距離

12星座「認定」了指標雙子帶你進到生活圈

12星座「認定」了指標雙子帶你進到生活圈

關鍵字：

星座塔羅牌老師艾菲爾

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

37歲女星莊群施拍戲中猝死　「早上還發IG」

《超級紅人榜》柯辰勳過世！得年20歲

陸重機網美「高速自撞」　遺體掛護欄慘死

手搖杯正妹1.6萬人讚爆　當地人：真的漂亮

比基尼「消防正妹」還單身　臉書挖出是龍潭女神

柯辰勳死因曝光！警方飯店尋人發現身亡

Joeman最新影片「瘦到臉頰凹陷」！網嚇一跳認不出

柯辰勳猝逝更衣室廁所　酒店揭露當天細節

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

一堆人咳爆急問「是不是黴漿菌」？醫秒愣：4種人要小心

最帥星2代邱以太「街邊口水交纏」熱吻低胸妹！

直擊曾之喬、辰亦儒林口吃飯！

新光「已婚名醫」偷吃護理師　她加入群組驚變小四

《紅人榜》柯辰勳走了于美人悲泣

37歲女星莊群施「頭暈30分鐘突身亡」！死前狂吐胃酸

更多

最夯影音

更多
BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！

BLACKPINK現身「英國皇室晚宴」　被國王查爾斯讚賞…反應超萌！
小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

小S挑戰滑步舞：我感覺抓到了！　女兒Elly狠吐槽「OMG妳超怪」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

吳慷仁拍手語戲「只NG過一次」　得獎沒慶祝「回家打掃」誠徵經紀人

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面