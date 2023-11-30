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就是不主動！3星座超愛冷戰決不先低頭

▲▼冷戰，婚姻失和，夫妻，離婚。（圖／視覺中國）

▲3星座的人一但生氣，很容易進入「冷戰模式」，絕對不會先低頭。（示意圖／視覺中國）

記者隋昊志／綜合報導

無論是情侶或是好朋友，難免都會出現爭吵的時候，但有些人就是死不願低頭，寧願冷戰也不願意先開口跟對方說話，星座專欄「摘星工廠」整理出3個星座，最容易進入「冷戰模式」，絕對不會主動求和。

摩羯座

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性格固執的摩羯座，一旦堅持起來不屈不撓，如果另一半惹到他們，讓他們非常氣，立刻會開啟冷戰模式，冷落、無視，即使有些瑣碎的互動，也是一路面無表情「結屎臉」。摩羯座向來都很有毅力，絕對會堅持到最後，當他們鐵了心要冷淡對待時，短時間內是看不到緩和跡象的。

處女座

處女座的人，不但求好心切，也力求完美，要他們先認錯低頭非常難，如果另一半惹到他們，真是氣到了，往往錯不在處女座身上，而他們也絕對不會認為自己有哪裡不對。在另一半沒示好、沒哄勸之前，處女座絕對會變得很繃、很難搞，擺出冷臉相對，除非對方拿出實際的誠意，否則他們會繼續冷下去。

金牛座

金牛座的人向來固執，跟魔羯座是無分軒輊的，他們的脾氣跟嘴巴甚至還更硬，即使自己有理虧的地方，也絕對不會承認，直接來個相應不理；如果是另一半有理虧，絕對更是得理不饒人。金牛座其實不想把自己的日子搞得很難受，可是一旦開啟冷戰模式，一向很難轉彎的金牛座，會把狠絕的冷言冷語進行到底，直到對方受不了為止。

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