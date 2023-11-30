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郭再欽起訴1年沒下文　台南藍軍質疑司法機關悄然無聲

▲委陳以信偕同台南市議會國民黨團召開記者會，質疑郭再欽是民進黨爐碴和太陽光電黑金弊案的關鍵人物，起訴1年無奈司法機關悄然無聲。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲委陳以信偕同台南市議會國民黨團召開記者會，質疑郭再欽是民進黨爐碴和太陽光電黑金弊案的關鍵人物，起訴1年無奈司法機關悄然無聲。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

立委陳以信偕同台南市議會國民黨團召開記者會，質疑民進黨前中執委郭再欽是爐碴和太陽光電黑金弊案的關鍵人物，而他被起訴已經1年，全國期待司法能揭開民進黨貪腐的面紗，無奈司法機關卻悄然無聲。

陳以信等人質疑是擔心查出郭再欽涉及的黑金不法所得，如外傳的流入總統和立委等大選？還是司法檢調，要複製2022年市長選舉的招數，總統選後，才公布民進黨涉貪的案情，請司法展現獨立及公信力，不應為政黨服務！

陳以信立委、台南市議會國民黨團書書記長蔡育輝、議員林燕祝、尤榮智、李中岑、蔡宗豪、盧崑福、許至椿聯合召開『司法不應為政黨服務』記者會。

蔡育輝指出，民進黨完全執政完全貪腐，在賴清德台南市長任內，就在賴清德的本命區，爐碴汙染後壁、學甲區農地全國皆知，不法獲利近28億元，包光電獲利更是不斐，台南淪為網友口中的黑金爐碴黑金光電城市，他指控郭再欽這位在民進黨中央和地方左右逢源的不法利益者，大賺不法財，涉嫌將不法獲利，資助民進黨的總統、立委和地方各項選舉，郭再欽去年縣市長選舉後被起訴，至今1年了，當時好多鄉親不滿電話灌爆黨團議員服務處，若檢方在市長選舉前起訴，市長選舉結果可能會不一樣，所以改運改名，不如改顏色加入民進黨。

林燕祝拿著手板怒批，在賴清德的本命區裡挖啊挖啊挖，學甲區興業段00580000地號兩筆土地上，挖走了3.8萬噸爐碴，再埋營建廢棄物，現在小英之友的宸峰蔡姓兄弟的電力公司，又在上面架設太陽光電升壓站，利益當前共辦光電，事業夥伴無懼偵辦，兩派光電包商為爭奪利益去年市長選舉前，先是發生震驚全國的88槍擊案，現在總統大選前所發生10槍案，主因是光電弊案，利益不均，導致槍擊不斷，民進黨真是貪得無厭，環保局全案直接送檢調，檢調為何不查？

陳以信立委說，蔡英文當年選總統時還開出支票，上任首要任務就是司法改革，民進黨完全執政8年，現在的司法查甚麼最快？就是查民進黨口中的假訊息最快，查人民的水表最快，為政黨服務可以雷厲風行馬上辦，但偵辦人民期待的民進黨貪腐案件，不是沒下文就是石沉大海，讓人民遺憾，郭再欽是爐碴和太陽光電黑金的關鍵人物，司法起訴1年就沒下文？台南是賴清德的本命區，賴清德現在選總統，卻把這些貪腐弊案甩鍋，撇得一乾二淨，是否該跟人民說清楚在他台南市長任內，為何會發生爐碴等重大污染民生的弊案？為何郭再欽起訴1年司法就沒動靜？是因為總統大選嗎？請司法展現司法公信力和超然的獨立性，切勿作為政治的打手和工具。

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