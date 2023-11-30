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台南法拍會　五十鈴貨車、ALTIS一元起標

▲行政執行署台南分署於12月5日上午10時起舉辦動產拍賣會，動產拍賣物品有2005年份五十鈴貨車、2006年份TOYOTA ALTIS等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲行政執行署台南分署於12月5日上午10時起舉辦動產拍賣會，動產拍賣物品有2005年份五十鈴貨車、2006年份TOYOTA ALTIS等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

行政執行署台南分署於12月5日上午10時起，在台南市中西區忠義路1段分署一樓中庭廣場，舉辦動產拍賣會，動產拍賣物品有2005年份五十鈴貨車、2006年份TOYOTA ALTIS、光陽機車、三陽機車、畫作、奢華系列MR黑手錶、桌上型電腦等歡迎民眾競標。

▲行政執行署台南分署於12月5日上午10時起舉辦動產拍賣會，動產拍賣物品有2005年份五十鈴貨車、2006年份TOYOTA ALTIS等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南分署表示，12月5日的拍賣活動，是今年度最後一場的拍賣會，為推展行政執行業務，特別邀請成功大學法律系與中信金融管理學院財經法律系師生前來參觀拍賣會活動。另外，活動會場有台南分署愛心社設攤義賣，義賣的物品由台南分署同仁愛心捐贈，義賣所得將用來協助弱勢義務人或公益團體。同時亦邀請國稅局台南分局、財政稅務局新化分署、中央健康保險署南區業務組等移案機關設攤宣傳以及展翼烘焙坊設攤販售麵包與餅乾。

▲行政執行署台南分署於12月5日上午10時起舉辦動產拍賣會，動產拍賣物品有2005年份五十鈴貨車、2006年份TOYOTA ALTIS等等，歡迎民眾競標。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南分署指出，本日拍賣活動動產的部分，較吸睛的物件有二，一是2005年份五十鈴貨車，2999CC，該車輛未滯欠牌照稅、燃料費或罰鍰，第2次拍賣，不定底價，1元起標；另一是2006年份TOYOTA ALTIS，1794CC，該車輛滯欠牌照稅7120元、交通罰鍰1800元、燃料費9600元、公路法罰鍰1800元，合計2萬320元，第1次拍賣不定底價1元起標，兩輛車輛預計會吸引許多民眾搶標。自上午9時30分起開始登記，10時起正式競價拍賣。

台南分署提醒，有意參與本次競價拍賣的民眾，請記得攜帶國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的！

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