餐廳闆娘遭男客侵犯！兒聽呼救「誤認狗吠」　驚險救母過程曝

▲泰籍男子與友人前往某餐廳用餐，豈料泰籍男竟尾隨老闆娘進廁，將人推倒且摀住其口鼻阻止呼救，所幸老闆娘兒子即時救援。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

泰國籍男子阿吉（代稱）與友人前往北部某餐廳用餐，期間被身材曼妙老闆娘阿芳（代稱）深深吸引。豈料起歹念的他，尾隨阿芳到廁所，將人推倒在地，褪去2人褲子還摀住口鼻阻止阿芳呼救，阿芳兒子聽見低沉聲，一度誤認是狗吠，打開手機手電筒才發現母親被侵犯，並立刻報案。士林地檢署偵結，依妨害性自主罪將阿吉起訴。

起訴指出，今年9月某日晚間阿吉與友人前往阿芳經營的餐廳，一路用餐到翌日凌晨1時許，阿芳基於用餐禮儀到阿吉與友人所坐桌位打招呼後，隨即前往餐廳附設廁所。

阿吉見阿芳前往廁所方向，尾隨在後，並在廁所門口等待，見阿芳離開廁所想再往餐廳方向移動時，竟將人推倒壓制在地，呈跪姿以一手摀住阿芳口鼻，阻止呼叫，另一手不顧阿芳以手抵禦，強行褪去阿芳褲子、內褲到小腿處，同時將自己褲子也脫掉，並把頭倚靠在阿芳下體。

阿芳兒子見母親去廁所許久未返回，且聽聞低沉聲響，誤以為是狗吠聲，便打開手機手電筒循線往廁所方向查看，才發現母親遭侵犯，並立刻以腳將阿吉踹離母親身體，阿吉當場嚇壞立刻騎腳踏車落跑。

警詢、偵查時，阿吉坦承犯行，檢警根據阿芳與其子證述、店內監視器畫面等，認阿吉已著手強制性交犯行，但尚未完成性交行為，依強制未遂罪起訴。