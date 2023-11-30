南台灣鳥友有福了！ 3隻稀有冬候鳥「小天鵝」現蹤台南

▲三隻小天鵝同框在七股魚塭區活動。（圖／台南鳥會鳥友李正峯提供）

記者林東良／台南報導

小天鵝在台灣屬於稀有冬候鳥，往年各地僅有零星幾群紀錄，但2023年可謂小天鵝大年，入冬後遍地開花，陸續在台灣中北部及東部各個濕地，包括新北金山、苗栗通宵、台中高美濕地及花蓮秀姑巒溪，皆有觀察並記錄到，如今南台灣的台南七股，也有3隻小天鵝現蹤，南部鳥友不用跑大老遠就可以目睹嬌客風采。

11月21日上午，農業部生物多樣性研究所七股研究中心調查員，在台南七股魚塭區進行魚塭鳥類調查工作時，驚喜發現了3隻小天鵝在人跡罕至的廢棄魚塭活動覓食，經過一週的觀察，發現只要不靠近過度干擾，常常都可以記錄到牠們的身影。

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▲正在吃魚塭藻類的小天鵝。（圖／台南鳥會鳥友陳冠融提供）

小天鵝在台灣若沒有仔細比對上喙的黃色區域，便容易與又名黃嘴天鵝的大天鵝搞混。小天鵝上喙的黃色區域不會超過鼻孔，而大天鵝上喙的黃色區域較大會超過鼻孔的位置。台灣出現的小天鵝為分布於歐亞大陸，會在東亞遷徙的bewickii亞種Bewick’s Swan。小天鵝的繁殖區在北極圈的苔原和溼地，冬季會遷徙至朝鮮半島、日本、中國和台灣度冬。度冬的小天鵝會出現於平原的水潭魚塭和河岸濕地，在淡水或鹽水底部植被相對豐富的淺水域中覓食，吃水下植物的的嫩葉、根莖、水草或藻類。



▲（圖／台南鳥會鳥友李正峯提供）

小天鵝上嘴的黃色區域不會往下延伸超過鼻孔。（圖／台南鳥會鳥友李正峯提供）

台南鳥會總幹事林岱瑢表示，「台南七股適合水鳥棲息的空間，除了河口溼地、鹽田灘地，還包括廣大的潟湖和魚塭環境。尤其廢棄的魚塭和魚塭洘塭的時候，往往會有許多水鳥棲息覓食和利用，包括浮水鴨類，潛水鴨類和各種鷸科及鴴科鳥類。由於有多樣的棲地選擇，所以鳥類的資源也相對豐富多樣。

▲小天鵝在暮色餘暉下展翅,盡現優雅體態。（圖／台南鳥會鳥友陳冠融提供）

台南鳥會總幹事林岱瑢指出，不過如今許多魚塭環境因為廢棄沒有使用，就被當作太陽能光電板的開發場地，導致適合水鳥棲息的環境越來越少，影響到生物多樣性。這部分就需要民眾多加思考與重視，如今台南的魚塭有小天鵝造訪前來棲息利用，大家更要好好珍惜。