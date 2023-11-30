府都古味軒開發安平古堡、赤崁樓立體拼圖

▲台南安平府都古味軒為迎接台南400年，特開發出可以拼出「赤崁樓」的立體木質拼圖的伴手禮禮盒，目前正接受網路投票，爭取進入2024「台灣燈會伴手禮」前30個名額之一。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平府都古味軒為迎接台南400年，特開發出可以拼出「赤崁樓」的立體木質拼圖的伴手禮禮盒，而禮盒內搭配米製鳳梨酥、米製糕點及浸泡不會苦的黑咖啡包等，該拌手禮禮盒目前正接受網路投票，要進入台南市政府的2024「台灣燈會伴手禮」前30個名額之一。

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府都古味軒最主要將一般市面所看到的麵粉製品，改成以米來做材料，如純米土鳳梨酥、米餅、米蛋捲、杏仁酥、米麵包、米饅頭等米製糕餅。

古味軒人員王廷旭表示，該店位於安平區，因此先開發出內裝獲得金質獎的米製米杏仁餅「安平古堡」木製禮盒，而此禮盒是個立體拼圖，可拼出安平古堡的指標「燈塔」及炮座等，具有收納盒功能及擺飾用。

他說，明年剛好是台南建城400年，為迎接此，特開發具有古都代表性的赤崁樓木製禮盒，禮盒可以拼出縮小版的赤崁樓，此禮盒目前參加台南市政府辦理的2024「台灣燈會伴手禮」，經過初賽、複賽，目前正進入前50名的決賽中，決賽是以網路接受網友投票，決選的網路投票佔20％，其他由評審來評分。