中共政治局召開會議　陸官媒未提「三中全會消息」

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社

據新華社報導，中共中央政治局今天召開會議，由中共總書記習近平主持，審議有關黨領導外事工作條例，指要加快完備涉外法律法規，但報導沒有提到一向受到重視的三中全會召開消息。

新華社報導指出，中共中央政治局27日召開會議，審議「關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措施的意見」及「中國共產黨領導外事工作條例」，由習近平主持會議。

會議強調，要進一步加強黨中央對外事工作的集中統一領導，加快完備涉外法律法規體系，不斷提升外事工作的制度化、規範化、科學化水平。

不過，新華社的報導沒有提到有關20屆三中全會召開的消息。

中共5年一屆的黨大會期間，共召開7次中全會已經逐漸形成慣例，其中的三中全會尤其得到重視，因為中央委員會全體會議將議定未來幾年的經濟政策方針。

依據過去中全會的時程安排，除了二中全會是在「兩會」換屆前召開之外，其他中全會都在每年秋季的9至11月召開。

迄今未有召開三中全會的消息，引起外界猜測是否與經濟政策方針不定，或秦剛、李尚福、軍隊等人事問題有關。此前也有媒體揣測，可能是中美元首舊金山峰會影響了會議召開的時間。

中國前外長秦剛在7月間下台、前國防部長李尚福在10月間下台，他們兩人目前都還具有中共中央委員的身分，如何在三中全會中對兩人做出適當的黨紀處置，也是一個難題。

若三中全會不在今年12月召開，則有可能在明年人大、政協「兩會」前才召開。