「美德配取代賴蕭配」　侯辦嗆：賴清德成史上最沒存在感總統候選人

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康稱總統參選人侯友宜願意把總統權責讓給他參與，對此，民進黨總統參選人賴清德今（30日）受訪驚呼「駭人聽聞」，提醒國民黨陣營，不能這麼明目張膽的讓侯友宜成為傀儡。對此，侯友宜競辦發言人吳亮賢表示，侯友宜跟趙少康想的是人才治國，賴清德想的卻只有權力分贓，根本是以彼之心度君子之腹，更可笑的是，賴清德、蕭美琴本應稱為「賴蕭配」，結果賴清德自己卻叫「美德配」，甘願成為配角，賴清德才是真正的傀儡，更是史上最沒存在感總統候選人。

吳亮賢指出，總統府官網明確指出，總統為國家元首，副總統為備位元首，大法官釋字第419號也明確指出，「副總統固屬備位性質，憲法上亦無明定之職權，但副總統有輔弼總統之責，乃總統之僚屬或副手，平日承總統之命行事，副總統實具有潛在之職權」，正如同侯友宜所說，會借重趙少康的長才襄助總統；也如趙少康所說，若侯找自己商量意見當然很樂意，如果沒有自己就是備位。

吳亮賢表示，賴清德因為2019年民進黨總統初選時，「背刺」蔡英文，被民進黨內砲轟為叛徒、背骨，蔡英文也暗批賴清德沒有誠信，最後兩人雖組成蔡賴配，但這四年來只會互相防範，蔡英文推行國家政策更不會想找毫無誠信的賴清德討論，而賴清德即使整天閒閒沒事，對於曾經執政的台南爆發88槍擊案、光電弊案、正副議長賄選案、今年登革熱的嚴峻疫情更置若罔聞，賴清德根本是「史上最沒存在感的副總統」。

吳亮賢說，馬英九前總統執政時期，皆借重蕭萬長、吳敦義前副總統的專業，襄助國政，這就是因為總統跟副總統之間的互相信任，侯友宜也表示未來執政會借重趙少康外交、兩岸、國防的專業，除了是彼此信任的展現，更是侯友宜對自己充滿信心，願意廣納建言，讓副總統發揮更多力量，這才是有能力、有自信的領導者風範。反觀賴清德，因為經常背叛別人，無法跟別人建立信賴關係，才會以彼之心度君子之腹，滿腦子只想獨攬大權，害怕別人比自己更有能力，未來若當選總統，不只聽不見旁人聲音，更聽不見人民聲音，只想學蔡英文當超級大總統，永遠不出來開記者會。

吳亮賢表示，賴清德過去曾指兩岸直航是「木馬屠城」，賴辦第一時間出來否認，結果被白紙黑字報導打臉後，民進黨團立刻改口是「斷章取義」，形同承認，現在賴清德更是直接默認，如今賴清德遇事不敢自己出面說明，只敢拜託別人出來護航，就好比是找了一個副手蕭美琴，結果大家只記得「美德配」，忘記「賴蕭配」，賴清德自甘變成配角，這才是真正的傀儡，「最沒用的副總統賴清德，如今變為最沒存在感的總統候選人」。