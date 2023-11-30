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南韓慶州清晨地震「左右猛搖」　民眾睡夢中驚醒！規模今年第二大

▲▼南韓慶尚北道慶州市30日清晨發生規模4.0的地震。（圖／CFP）

▲南韓慶尚北道慶州市30日清晨發生規模4.0的地震。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓慶尚北道慶州市今日（30）清晨發生規模4.0的地震，是今年以來規模第2強烈的地震，之後又發生7次的餘震，當地民眾嚇得從睡夢中驚醒，明顯感覺到房屋「左右搖晃」，恐怖程度堪比2016年的強震。在地震發生8秒鐘內，南韓政府旋即向全國民眾發送緊急災難簡訊，頓時警報聲大作。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓慶尚北道慶州市30日清晨4時55分（台灣時間清晨3時55分）發生規模4.0的地震，震央位於慶州市文武大王面（陽北面）卄川里一帶、位於慶州市中心東南東方19公里，震源深度為12公里。

南韓氣象廳在震後分析P波，測得地震規模為4.3，在發送緊急災難文字簡訊、並進行追加分析後，才將地震規模下修為4.0。據悉，只要內陸發生測得為規模4.0以上的地震，則政府須向全國各地民眾發送緊急災難文字簡訊，指示民眾進行避難工作，並為可能發生的餘震做好萬全準備。

▲▼南韓慶尚北道慶州市30日清晨發生地震，周圍地區明顯有感。（圖／CFP）

▲南韓慶尚北道慶州市30日清晨發生地震，周圍地區明顯有感。（圖／CFP）

從南韓各地區所測得的計測震度來看，位處震央所在地的慶尚北道震度為5（幾乎所有人都能感受到搖晃、杯碗或窗戶甚至因此破碎）、蔚山為4（室內許多人感到搖晃、一些人從睡夢中驚醒）、慶尚南道與釜山為3（室內，尤其較高樓層的居民感到搖晃，停在路邊的車稍微感到搖晃）、江原道、大邱、大田、全羅北道、忠清北道則為2（在安靜狀態下，只有少數高樓層居民感受到搖晃）。

此次慶州地震，為繼2016年9月12日慶州市內南面鳧池里一帶發生規模5.8、歷年來南韓規模最大地震後，時隔7年再度發生的地震，且此次地震震央距離2016年9月地震的震央僅21.8公里。

南韓氣象廳指出，此次地震震央半徑50公里以內，從1978年以後出現規模2.0以上的地震共為418次，其中規模未滿3.0的地震為365次、3.0至4.0之間為45次、4.0至5.0為5次、5.0至6.0為3次。

▲▼南韓慶尚北道慶州市30日發生規模4.0地震，超商監視器拍下地震發生後的瞬間。（圖／CFP）

▲南韓慶尚北道慶州市30日發生規模4.0地震，超商監視器拍下地震發生後的瞬間。（圖／CFP）

清晨發生地震後，慶州又發生7次的餘震。當地民眾表示，「瞬間聽到一聲『框』的巨大聲響，從睡夢中直接被嚇醒，明顯感受到強震，震度雖然比2016年還弱，但感受到的強度明顯比2016年還要厲害」、「房子左右搖晃一次，停了1到2秒後又開始猛搖」。

南韓政府指出，目前尚未有人因此次地震而傷亡。至於南韓文化財廳則表示，目前尚未有文化古蹟因地震而出現毀損等情形。

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