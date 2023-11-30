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金正恩胞妹嗆美國「極度雙標」：北韓絕不跟雙面人談主權

▲金與正極有可能主掌勞動黨轄下對南韓、國內外情蒐的情報機構。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正再度開嗆美國。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

北韓今（30日）表示，永遠不會與美國談論其主權，並批評華盛頓當局是「雙面人」，在提議要會談的同時還加強在東北亞區域的軍事部署。

路透社引述北韓官媒朝中社（KCNA），為捍衛北韓成功發射首顆間諜衛星，金正恩胞妹、朝鮮勞動黨副部長金與正痛批美國，本周在聯合國安理會上的行為「極度雙標」。

在27日的聯合國安理會上，美國駐聯合國大使湯瑪斯葛林菲德（Linda Thomas-Greenfield）與北韓駐聯合國大使星（Kim Song）出現罕見的公開爭執，雙方先後脫稿發表言論、爭奪答辯權，互相都強調己方國家是被迫採取防禦性行動。

金與正說，湯瑪斯葛林菲德根本沒有立場否認北韓太空發展的主權，卻特別強調雙方應重新展開對話。美國與南韓同聲譴責，北韓不顧反對堅決發射軍事偵察衛星，已經違反聯合國大會決議。

金與正接著批評，美國的核動力航母與核動力潛艇部署在朝鮮半島的軍事挑釁行為之下，湯瑪斯葛林菲德缺乏合理的理由主動要求展開外交接觸與恢復談話。

美方要求北韓敲定時程恢復雙邊對話；金與正則再次強調，一個獨立國家的主權永遠不能是談判桌上的一個議程，「因此，北韓是絕對不會基於這個理由和美方面對面坐下來談的。」

金與正接著指控，危害區域和平與穩定的不是北韓發射軍事偵察衛星，而是美國的「雙重標準」。

朝中社在另外一篇報導中，則指出北韓領導人金正恩已經看過軍事偵察衛星拍攝的照片，包括美國聖地牙哥的海軍基地、沖繩嘉手納空軍基地的空拍圖。

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